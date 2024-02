Sono trascorsi tre anni esatti dalla fine dell’esperienza politica di Franco Landella.

I fatti sono ben noti, ma oggi la città capoluogo, sebbene guidata da una nuova classe politica, sembra faccia fatica a dimenticare quanto accaduto.

Ma in quella maggioranza scalpitante di clamore c’è chi ha preferito voltare pagina assecondando il corso degli eventi senza mai accennare a commenti o a lasciarsi andare a dietrologie.

Tale é il caso di Anna Paola Giuliani, assessore alla cultura ed esponente di punta della giunta Landella.

Raggiunta dai microfoni di Stato Quotidiano, la Giuliani ha rimarcato quanto importante fosse l’idea di unità e di comunità di una città che non ha mai dimenticato e di cui si sente parte integrante.

“Oggi sono particolarmente felice – dichiara- noto con piacere che oggi si festeggi la pubblicazione di un bando contro la povertà educativa”.

Si tratta di un finanziamento dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri di oltre 270mila euro per un progetto presentato dall’amministrazione comunale nel 2021, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali educative delle persone minorenni.

Il progetto noto come “Educare in Comune” col titolo di “C’era una nota a Foggia” era stato redatto dall’assessorato alla Cultura diretto da Anna Paola Giuliani, ndr.

“Sono da sempre convinta che le vittorie vanno festeggiate sempre, e questa volta a vincere é la città di Foggia, sebbene quel progetto é frutto di un lavoro corale fatto da me, da Concetta Soragnese e da Gianna Fratta”, sottolinea.

“Evidentemente ciò che si è seminato, per quel che mi riguarda, era solo ed unicamente a vantaggio della città”.

Nessun commento, invece, sull’operato dell’attuale giunta guidata da Maria Ida Episcopo.

“Penso che dare un giudizio sia alquanto prematuro – dichiara-. Conosco da tempo Maria Ida come professionista seria e preparata. A lei e a chi si occupa oggi della città di Foggia faccio i migliori auguri di buon lavoro.

Il legame con la città che mi ha dato tanto resta, non si possono cancellare momenti, ed emozioni forti con un tessuto sociale vivo. Ho avuto la fortuna di conoscere il volto più bello della città, quello dell’impegno, delle proposte dell’associazionismo”.

Ma alla domanda circa un suo coinvolgimento fattivo nella campagna elettorale delle scorse amministrative, Giuliani risponde così:

“Sono stata vicina a tutta la squadra di ex compagni di avventura, (il riferimento è a Concetta Soragnese e al già candidato Sindaco in quota FI, Raffaele Di Mauro, ndr)

Sarò felicissima di apprezzare i successi che arriveranno tanto dalla maggioranza che dall’opposizione. Ma sono convinta che bisogna anche lasciar lavorare chi si sta impegnando a conoscere la macchina amministrativa. Credo che l’opposizione saprà dire il suo no laddove ce ne sia bisogno. La città ha bisogno di un patto di pacificazione sociale, il risentimento e il livore non hanno mai fatto bene alle comunità.

Sono felice di vedere seduti in Consiglio tanti amici come Lorenzo Frattarolo, amico di tanti anni. Il suo attivismo darà tante belle risposte”.

E sulla sponda opposta:

“Conosco Lia Azzarone e di lei ho sempre apprezzato la coerenza politica. Mi piace molto Giovanni Quarato, che reputo essere un professionista serio. Insomma, persone belle sia a destra che a sinistra. Paolo Frattulino è invece una forza della natura, una persona per bene”.

Senza tifoserie per Giuliani in politica vince chi dà qualcosa alla città

“Loro in questo momento hanno una grande responsabilità. Poi penso che le donne stiano dimostrando di avere molta tenacia, sono capaci di riuscire a metterci quel pizzico di cuore in più, soprattutto chi tra di esse è anche madre. A Foggia e ai foggiani faccio un grande in bocca al lupo”, conclude.