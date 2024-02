MANFREDONIA (FOGGIA) – Per l’Istituto comprensivo “Don Milani uno-Maiorano” il Carnevale 2024 si è concluso con un doppio riconoscimento, ricevuto durante la consegna dei trofei e dei premi nel corso della serata conclusiva.

I rappresentanti dell’Istituto sono stati chiamati sul palco per la consegna del premio speciale “Matteo Arena” per il gruppo più originale e coreografico tra tutti i partecipanti alla settantesima edizione del Carnevale di Manfredonia.

Un grande riconoscimento e una grande gioia dopo il tanto impegno profuso da docenti, genitori e alunni.

La menzione speciale riconosce l’importante lavoro di squadra, dall’ideazione alla sartoria per finire ai diversi laboratori messi in atto che si sono trasformati in momenti preziosi attraverso i quali genitori, nonne e insegnanti hanno condiviso la realizzazione di manufatti e abiti finalizzati alla sfilata.

Per non parlare dell’interpretazione puntuale e gioiosa delle ragazze e dei ragazzi partecipanti.

“Abbiamo voluto continuare il nostro fantastico viaggio per il mondo – dichiarano i progettisti, tutti professori interni alla scuola – e così, dopo aver visitato il Messico e l’India, quest’anno abbiamo portato con Ze’ Peppe i nostri ragazzi in Africa.

O meglio è un pezzo d’Africa ad aver sfilato per le nostre strade, un po’ come vediamo accadere nella realtà, attraverso il fenomeno degli sbarchi dei migranti sulle nostre coste.

Attraverso l’allegoria del Carnevale abbiamo immaginato di accoglierli onorando il loro meraviglioso continente, con i suoi colori e la sua vitalità”.

L’Africa con il suo patrimonio culturale è stata valorizzata dai vestiti che, anche se realizzati con materiali semplici, sono stati arricchiti da particolari esotici e dettagli curati nei minimi particolari.

La coreografia del balletto è stata impreziosita dall’armonica interpretazione di tutti gli studenti che, guidati con competente professionalità dai docenti, hanno suggestionato il pubblico con la danza e la musica tribale.

Ringraziamenti particolari vanno alla dirigente, prof.ssa Miriam Totaro, e alla responsabile del gruppo dei docenti, prof.ssa Maria Rosaria Moretti, nonché a tutti gli altri professori, Salvatore Chiarenza, Tiziana Moretti, Mattia Ciuffreda, Adriano Santoro, Antonella Trotta, Sara Vitale, Rita Zerulo, che hanno accompagnato gli alunni in questa splendida esperienza del Carnevale di Manfredonia, un’occasione importante per far prendere consapevolezza dell’identità culturale della nostra città e per imparare a coltivare l’espressione locale e mondiale del patrimonio espressivo e delle tradizioni che accomunano le diverse civiltà.