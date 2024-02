Gestore illuminazione pubblica, lettera di un cittadino

“Manfredonia si trova ad affrontare una crucialissima domanda: chi sarà il faro che guiderà la città nei prossimi anni? Questa interrogativo non è retorico, ma un’urgenza tangibile che richiede risposte trasparenti e concrete. In un contesto in cui manca una chiara direzione politica, si aggiunge ora l’assenza di un gestore dell’illuminazione pubblica, elemento cruciale per la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini”.

“Il passato politico”

“La mancanza di una guida illuminante è stata evidenziata nel 2021 con la defenestrazione del politico più votato, la cui unica colpa sembra essere stata la scelta di intraprendere un partenariato pubblico-privato (PPP) di notevole importanza. Questo accordo non solo avrebbe garantito l’illuminazione pubblica, ma anche servizi termici e una serie di servizi ancora oggi trascurati, come la gestione antincendio, il corretto funzionamento dei semafori, la rilevazione di infrazioni semaforiche e la videosorveglianza”.

“La svolta verso CONSIP”

“In seguito alla bocciatura del PPP, è stato dato mandato per accedere alla gara CONSIP. Tuttavia, dalle voci di corridoio emergono preoccupazioni sulla proposta presentata dalla vincitrice per il territorio di Manfredonia. Sembrerebbe che, nonostante il costo più elevato, i servizi aggiuntivi siano pressoché assenti. Ancora più inquietante è il fatto che la stessa azienda, su Foggia, non goda di un grande successo, con numerose aree ancora immerse nell’oscurità e con una sicurezza dei pali luminosi notevolmente compromessa”.

“Il dilemma della scelta”

“La domanda cruciale ora è: a chi affidare la responsabilità di illuminare la nostra città? È imperativo considerare non solo il costo economico, ma anche la qualità e l’affidabilità dei servizi offerti. La storia recente ci ha insegnato che una decisione affrettata o basata esclusivamente su valutazioni economiche potrebbe comportare conseguenze negative a lungo termine”.

“Manfredonia si trova di fronte a una scelta che avrà un impatto duraturo sulla vita quotidiana dei suoi cittadini. È fondamentale un approccio ponderato e una valutazione approfondita delle proposte in gioco. Solo attraverso una selezione oculata del gestore dell’illuminazione pubblica sarà possibile garantire un futuro luminoso e sicuro per la città”.