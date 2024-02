MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – «Anche il 2024 sarà un anno molto importante per i lavori pubblici a Monte Sant’Angelo. Oltre alle grandi opere già iniziate ci prenderemo cura del rifacimento di circa venti strade cittadine».

Lo dichiara il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo che aggiunge: «Ad oggi sono aperti grandi cantieri per la riqualificazione e valorizzazione della Città, come il progetto infrastrutture turistiche di tutte le piazze del centro storico, il terminal bus, il Palazzo degli Studi e l’Ostello dei camminatori, mentre sono quasi terminati i lavori nella parte superiore della Villa comunale e in primavera partiranno i lavori da Piazza Duca d’Aosta fino a Via Tancredi».

Oltre ai grandi cantieri, è iniziata anche la manutenzione delle strade cittadine.

Verranno rifatte le strade in Via della Repubblica, nella discesa della zona del quartiere Galluccio, presso il Viale del Cimitero con la realizzazione del nuovo parcheggio, nella discesa dell’Ospedale, Via Marcisi e s’interverrà sulle scalinate di Vico Calvario, via Campo dei Fiori, Via Chiaravelle e Vico San Benedetto.