Peschici. La seconda tappa del Campionato Italiano di Kickboxing, svoltasi al Palazzetto Falcone Borsellino di San Severo il 18 febbraio 2024, ha visto la partecipazione di nove atleti della palestra del maestro Luigi Tavaglione.

Per alcuni di loro, questa competizione rappresentava la prima esperienza in assoluto, ma ciò non ha impedito loro di ottenere risultati eccellenti: Elia Lagrande, Christian Mastroiorio e Valentino Di Spaltro hanno conquistato la medaglia d’argento, dimostrando una performance di alto livello.

Anche gli atleti più esperti hanno brillato: Liberato Matteo e Giuseppe Biscotti hanno fatto onore alla palestra Tavaglione con le loro prestazioni da campioni, portando a casa entrambi l’argento. Marta Della Malva ha aggiunto un’altra medaglia d’oro al suo palmarès, confermando il suo talento e la sua determinazione. Emanuele Russo ha conquistato il bronzo. Fiore Filippo ha disputato due gare e ha ottenuto due medaglie d’oro, mentre Bartolomeo Capraro ha conquistato un oro.

Questi risultati testimoniano l’eccezionale preparazione e il duro lavoro della squadra del maestro Tavaglione.