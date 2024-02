Oggi pomeriggio, durante il corso di Educazione Finanziaria che sto tenendo per due quarte del liceo scientifico di Manfredonia, ho chiesto ai ragazzi chi avesse voglia di andare via dalla città e per quali ragioni.

Sono rimasto letteralmente basito dalla quasi totalità delle mani alzate, una specie di “ola” non festante ma funerea; e mi ha particolarmente colpito il motivo di un alunno, ovvero la scarsa capacità o impossibilità di fare impresa o di attrarne altre.

Mentre i ragazzi parlavano, vedevo il contrasto tra il pullulare gioioso, colorato e festante dello scorso sabato sera, chiusura del Carnevale Sipontino, con la città letteralmente “spezzata di gente” in ogni angolo di strada ed un futuro, non troppo lontano, popolato solo da pantere grigie, noiose, nostalgiche e tristi.

Ho provato, allora, a dare qualche spunto comunicativo un po’ diverso dalle solite notizie che invadono la nostra quotidianità, a cominciare da quel 5° posto assoluto in Italia (dati 2022) per crescita della Puglia, non solo del PIL ma anche del valore aggiunto, prima fra le regioni meridionali, con la logistica come fattore trainante di questo eccellente risultato. Eppure, nonostante la dinamicità oramai acclarata della nostra regione, tra il 2018 ed il 2023 sono andati via oltre 100.000 conterranei; in pratica, abbiamo regalato al nord una città della grandezza di Lecce.

Ho provato a spiegare loro che, forse, se la logistica è uno dei nostri punti di forza e che, a brevissimo, partiranno i lavori per la messa in sicurezza e per l’ammodernamento del nostro porto industriale, con una cifra monstre di oltre 120 milioni di euro, non è che rischiano di fare scelte non del tutto consapevoli? E la qualità della vita è davvero quella che vogliono farci credere o non sarebbe il caso di accertarsi e documentarsi in maniera seria ed oggettiva prima di decidere dove collocare il proprio futuro, per molti addirittura fuori dall’Italia?

In un’intervista di qualche tempo fa, l’attore barese Emilio Solfrizzi (un componente del leggendario duo comico “Toti e Tata”) si espresse più o meno così: “Ad un certo punto della mia carriera, mi viene consigliato di trasferirmi a Roma per fare il salto di qualità definitivo. Embè, che cosa succede? Che io mi trasferisco a Roma e la Puglia diventa la prima regione d’Italia e tra le prime regioni d’Europa per produzioni cinematografiche!”

La mia speranza è che ciò che è capitato a Solfrizzi in ambito cinematografico, possa verificarsi in molti altri ambiti in cui la Puglia eccelle; abbiamo visto cosa è successo lo scorso fine settimana, pur con un Carnevale organizzato con scarsissimi mezzi finanziari e con una comunicazione all’esterno del nostro ambito territoriale quasi nulla (per ovvie ragioni). Eppure…