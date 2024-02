La provinciale che collega Corato e Trani, nel nord Barese, è diventata teatro di un grave incidente stradale con un bilancio provvisorio di un morto e quattro feriti. L’uomo deceduto, di soli 40 anni, ha mantenuto l’anonimato delle sue generalità.

L’incidente coinvolge quattro veicoli, e al momento le cause dello scontro sono oggetto di attenta indagine da parte delle autorità competenti. L’evento drammatico si è verificato sul ponte che conduce allo svincolo dell’autostrada, gettando nello sconforto la comunità locale.

Il veicolo guidato dalla vittima, nel momento dello scontro, è precipitato dal ponte, causando la morte istantanea del conducente. Al momento dell’arrivo del personale medico del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Tra i feriti, una donna di 59 anni residente a Molfetta è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove riceve le cure necessarie. Le altre due persone ferite sono state condotte all’ospedale Bonomo di Andria, mentre una quarta persona ha riportato gravi contusioni, ma la sua situazione non è considerata al momento critica.

Sul luogo dell’incidente, le operazioni di soccorso sono state coordinate dal personale del 118, con l’assistenza dei vigili del fuoco, impegnati nel recupero dei veicoli coinvolti. I carabinieri sono intervenuti non solo per garantire la sicurezza e l’ordine nell’area dell’incidente ma anche per regolare il traffico in quanto il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

La comunità locale è ora scossa e addolorata per la perdita di una vita e i feriti che dovranno affrontare un percorso di recupero. Le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso, e gli inquirenti lavorano per fare chiarezza su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità.