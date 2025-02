Negli ultimi anni, il mercato dello streaming in Italia ha vissuto un’espansione straordinaria, in grado di proporre sempre più piattaforme che competono per conquistare il pubblico locale.

Da un lato, colossi internazionali come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ dominano il settore con produzioni dal budget miliardario e strategie di distribuzione capillari. Dall’altro, i servizi di streaming italiani e le emittenti tradizionali cercano di mantenere il loro spazio, puntando sulla valorizzazione di contenuti locali, produzioni originali e un legame profondo con il pubblico.

Ma come si sta realmente evolvendo questa competizione? Quali sono le prospettive per il futuro dello streaming in Italia? Ora ve lo spieghiamo noi.

Lo sbarco dei cosiddetti giganti globali

Lo conosciamo davvero tutti, non c’è scampo: Netflix è stata la prima grande piattaforma a rivoluzionare il mercato italiano, lanciando il suo servizio nel 2015 e imponendo un nuovo modello di consumo dei contenuti audiovisivi.

Il suo rivale, Amazon Prime Video, ha seguito poco dopo, offrendo un catalogo sempre più ricco e integrandolo con il suo ecosistema di e-commerce. Anche Disney+ ha rapidamente guadagnato terreno con i suoi franchise consolidati, mentre Apple TV+ e HBO Max (tramite Sky) hanno contribuito ad ampliare ulteriormente l’offerta.

I segreti dell’attrattiva di queste piattaforme globali

Innanzitutto, c’è la questione del catalogo: le librerie dei giganti dello streaming – proprio come quelle dei giochi da casinò online – offrono migliaia di titoli, dai blockbuster ai contenuti di nicchia. A ciò si aggiungono caratteristiche come produzioni originali e di alta qualità che riescono a conquistare spettatori di tutte le età e con gusti spesso molto diversi.

L’esperienza migliora poi con l’uso di tecnologie avanzate, che permettono la selezione di algoritmi di raccomandazione sofisticati e di qualità che vanno anche a braccetto con tutta una serie di altri servizi ben combinati tra abbonamenti competitivi e offerte annesse.

Come rispondono le piattaforme locali?

Di fronte alla pressione di questi giganti dello streaming, i servizi italiani hanno adottato strategie mirate per preservare la loro rilevanza. RAI, Mediaset e Sky Italia hanno investito nella digitalizzazione e nei servizi on-demand per intercettare le nuove abitudini di consumo.

RAI Play : La piattaforma gratuita della RAI è diventata sempre più popolare, offrendo contenuti esclusivi, programmi d’archivio e serie originali.

: La piattaforma gratuita della RAI è diventata sempre più popolare, offrendo contenuti esclusivi, programmi d’archivio e serie originali. Mediaset Infinity : Un mix tra contenuti gratuiti con pubblicità e una sezione premium, con serie, film e dirette di eventi sportivi.

: Un mix tra contenuti gratuiti con pubblicità e una sezione premium, con serie, film e dirette di eventi sportivi. NOW (Sky Italia): Un’offerta che include produzioni originali Sky, film e serie HBO, sport e intrattenimento, con una formula più flessibile rispetto al tradizionale abbonamento Sky.

Inoltre, alcune piattaforme indipendenti come Discovery+ hanno ritagliato nicchie di mercato puntando su modelli diversi, come i contenuti sportivi e documentari e collaborazioni con produttori locali.

Il peso della produzione locale

Uno dei principali terreni di battaglia è la produzione di contenuti originali italiani. Netflix e Amazon Prime Video hanno compreso rapidamente l’importanza di investire in film e serie made in Italy per attrarre un pubblico più ampio. Titoli come Suburra – La Serie, Luna Nera, Zero e Anni da Cane dimostrano come il mercato locale possa essere un’opportunità significativa per le piattaforme globali.

Allo stesso tempo, Sky e Mediaset hanno continuato a produrre serie di successo, come Gomorra (da cui poi sono nati anche giochi da casinò e in streaming sul tema), mentre la RAI mantiene un forte legame con il pubblico grazie a fiction di grande impatto come L’Amica Geniale e Mare Fuori.

L’industria cinematografica italiana ha beneficiato di questi investimenti, con un aumento della produzione e della distribuzione internazionale di contenuti italiani, contribuendo a rafforzare il settore audiovisivo del paese.

Leggi dette e non dette

La competizione tra piattaforme globali e locali è anche influenzata dalle regolamentazioni italiane ed europee. L’UE ha introdotto norme che impongono ai servizi di streaming di riservare almeno il 30% del loro catalogo a contenuti europei. Inoltre, l’Italia ha implementato misure per garantire che parte degli investimenti delle piattaforme straniere sia destinata alla produzione locale: nel 2021, il governo italiano ha introdotto una norma che obbliga le piattaforme a investire almeno il 20% dei loro ricavi nella produzione di contenuti italiani per riequilibrare il mercato.

Opportunità future

Nonostante la forte concorrenza, le produzioni italiane mantengono una forte connessione con la cultura e la lingua del pubblico locale, un elemento chiave per il successo. Inoltre, sono in grado di collaborare con televisione, cinema e teatro per rafforzare l’offerta di contenuti originali. Il successo, poi, di alcune produzioni italiane all’estero potrebbe spingere le piattaforme nazionali a cercare nuovi mercati.

Tuttavia, ci sono anche ostacoli da superare, come i costi, l’investimento nella tecnologia e nelle interfacce o la lotta alla pirateria e alla diffusione illegale dei contenuti.

Le guerre dello streaming in Italia sono, perciò, in pieno svolgimento: se da un lato le piattaforme internazionali offrono cataloghi vastissimi e tecnologie avanzate, dall’altro i servizi italiani puntano su contenuti originali e legami culturali forti.