Home // Cronaca // Abusi su paziente minorenne, arrestato operatore socio-sanitario

ABUSI MINORENNE Abusi su paziente minorenne, arrestato operatore socio-sanitario

Un operatore socio-sanitario è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una paziente minorenne ricoverata

Abusi su paziente minorenne, arrestato operatore socio-sanitario

Ospedale - Fonte Immagine non riferita al testo: tele8tv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Gravi accuse a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un operatore socio-sanitario è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una paziente minorenne ricoverata in una struttura sanitaria. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida su delega della Procura di Napoli – IV Sezione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

L’uomo è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, al termine di un’articolata attività investigativa avviata in seguito alla denuncia presentata dalla giovane vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la minorenne avrebbe subito ripetuti abusi durante il periodo di degenza, episodi che sarebbero stati commessi approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica. Le indagini, sviluppate attraverso l’analisi di dispositivi informatici, l’acquisizione di contenuti digitali e l’ascolto di testimoni, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

L’inchiesta prosegue per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Lo riporta leggo.it.

