La Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello – ha definito il contenzioso tra Adriatica Servizi Srl e il Comune di Foggia, pronunciandosi sull’appello iscritto al n. 61883 del Registro di Segreteria (Sentenza n. 29/2026). Il Collegio era composto dal Presidente Rita Loreto, dai Consiglieri Ida Contino, Roberto Rizzi, Cosmo Sciancalepore e dal Consigliere relatore Nicola Ruggiero. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025.

Al centro della controversia vi è il contratto Rep. n. 9760 del 14 luglio 2011 relativo alla concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione – volontaria e coattiva – delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Foggia. Adriatica Servizi Srl (P.IVA 04135920710), con sede in Foggia, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Trisciuoglio e difesa dall’Avv. Saverio Sticchi Damiani, aveva impugnato la sentenza n. 9/2024 della Sezione giurisdizionale per la Puglia.

La società chiedeva: il riconoscimento del diritto all’aggio anche per le somme incassate dal Comune dopo la risoluzione del contratto; il pagamento di 3.095.297,84 euro, oltre IVA e interessi; il rimborso delle spese di notifica; la restituzione dei premi di proroga relativi alla polizza fideiussoria; la declaratoria di illegittimità dell’incameramento della cauzione definitiva da 1.250.000 euro.

Il Comune di Foggia (Codice fiscale 00363460718), rappresentato dal Sindaco pro tempore Maria Aida Tatiana Episcopo e difeso dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, si è costituito contestando integralmente le pretese.

La controversia nasce dall’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia il 17 settembre 2019. Con determina prot. n. 1378 del 20 settembre 2019, l’Amministrazione comunale disponeva: la risoluzione del contratto; l’incameramento della cauzione definitiva; la gestione provvisoria ed emergenziale del servizio direttamente tramite personale comunale. Successivamente, Adriatica Servizi era stata ammessa a controllo giudiziario dal Tribunale di Bari con decreto del 16 marzo 2020. La società sosteneva di aver diritto all’aggio sulle somme incassate dal Comune anche dopo la risoluzione contrattuale.

La Corte ha confermato la linea del giudice di primo grado. Secondo la Sezione, il diritto all’aggio maturava esclusivamente durante la vigenza contrattuale e a fronte di riscossioni effettuate direttamente dal concessionario con successivo riversamento alla Tesoreria comunale. Con la risoluzione del contratto disposta nel settembre 2019, il rapporto concessorio si è definitivamente esaurito. Di conseguenza: nessun aggio è dovuto per somme incassate successivamente dal Comune; nessun rimborso spese di notifica è riconoscibile; legittimo l’incameramento della cauzione.

La Corte ha inoltre ribadito che, anche qualora il rapporto fosse stato qualificato come appalto di servizi, il diritto al compenso sarebbe comunque stato subordinato al raggiungimento del risultato, ossia all’effettivo incasso e riversamento delle somme.

La sentenza assume particolare rilievo nel quadro dei contenziosi legati alle interdittive antimafia e alla gestione delle concessioni pubbliche. La Corte ha riaffermato il principio per cui, in presenza di risoluzione contrattuale per cause riconducibili a interdittiva, il concessionario non può vantare diritti economici su attività svolte successivamente dall’amministrazione. Una decisione che chiude un contenzioso da oltre tre milioni di euro e che consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia di rischio d’impresa nelle concessioni pubbliche.