Home // Gargano // Angela Bracco a Casa Sollievo della Sofferenza: focus su fisica medica e innovazione radioterapica

ANGELA BRACCO Angela Bracco a Casa Sollievo della Sofferenza: focus su fisica medica e innovazione radioterapica

La professoressa Angela Bracco, presidente del Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (CREF) di Roma, ha visitato l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

Angela Bracco a Casa Sollievo della Sofferenza: focus su fisica medica e innovazione radioterapica

Angela Bracco a Casa Sollievo della Sofferenza - Fonte Immagine: sangiovannirotondofree.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

La professoressa Angela Bracco, presidente del Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (CREF) di Roma, ha visitato venerdì 13 febbraio l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, accolta da una delegazione dell’ospedale e dal responsabile dell’Unità Innovazione e Intelligenza Artificiale, Francesco Giuliani.

L’occasione ha permesso alla presidente, già guida della Società Italiana di Fisica e del Nuclear Physics European Collaboration Committee, di approfondire le attività del reparto di Radioterapia del Poliambulatorio Giovanni Paolo II, dove è operativo da oltre un anno l’acceleratore lineare Ethos Therapy di Varian, una delle apparecchiature più avanzate per il trattamento radioterapico dei tumori in Italia. Bracco ha incontrato medici e tecnici, osservando da vicino il funzionamento dell’apparecchiatura e le applicazioni cliniche.

Durante la visita, la professoressa ha incontrato anche i dirigenti fisici sanitari Alessandra Iannelli e Marco Mangiantini, sottolineando l’importanza del loro lavoro e della stretta collaborazione tra fisica medica e tecnologie innovative al servizio delle cure oncologiche.

Bracco ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale della fisica medica nella formazione e nelle opportunità professionali: «Al di fuori del mondo accademico e dell’insegnamento, la fisica sanitaria è la branca che fa la parte del leone, ma impiego si può trovare anche in ottica, optometria e fisica ambientale».

La mattinata si è conclusa con parole di apprezzamento: «Ho visitato con molto piacere l’Ospedale di Padre Pio, di cui non conoscevo l’esistenza, e ne sono rimasta molto positivamente colpita».

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

