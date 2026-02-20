BARI – Le sentenze del Tar potranno rappresentare un punto di riferimento per le istituzioni chiamate a garantire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nella fase di attuazione dell’autonomia differenziata. Ne è convinto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenuto a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Puglia.

“Sono sicuro che, attraverso le sentenze del Tar, le istituzioni tutte – nazionali, regionali e comunali – avranno la possibilità di orientarsi anche nell’assicurare i livelli essenziali delle prestazioni ai nostri cittadini”, ha dichiarato Decaro.

Il governatore ha sottolineato il ruolo centrale del giudice amministrativo in una fase istituzionale delicata, segnata dall’avvio del percorso verso l’autonomia differenziata. “Il giudice amministrativo – ha spiegato – oltre a tenere l’equilibrio, attraverso le sentenze, tra l’interesse comune rappresentato dalle istituzioni, come la Regione che io rappresento, e i diritti legittimi dei cittadini e delle imprese, svolgerà in questo momento un ruolo importante”.

Secondo Decaro, la funzione del Tar sarà determinante soprattutto nel garantire che l’attuazione dell’autonomia non comprometta i diritti civili e sociali sanciti dalla Costituzione. “In una fase in cui si sta dando attuazione a quella che chiamiamo autonomia differenziata – ha aggiunto – sarà fondamentale assicurare i servizi e i diritti previsti dalla nostra Carta”.

Al centro del ragionamento i Lep, che per il presidente pugliese non possono restare una definizione teorica. “I livelli essenziali delle prestazioni non devono essere un ragionamento astratto nel momento in cui bisogna offrire i servizi ai cittadini, indipendentemente dal luogo in cui nascono o decidono di vivere”, ha rimarcato.

Infine, un passaggio sugli equilibri finanziari: il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi deve conciliarsi con la capacità concreta delle amministrazioni di garantirli, nel rispetto dei vincoli di bilancio. “Credo che il Tar svolgerà nei prossimi mesi e anni un ruolo fondamentale in quell’equilibrio tra il diritto dei cittadini a ottenere i servizi e le possibilità, da parte delle amministrazioni, di assicurarli, attraverso equilibri che devono essere anche equilibri di bilancio”, ha concluso Decaro. Un intervento che riporta al centro del dibattito il nodo dell’attuazione dell’autonomia differenziata e la necessità di assicurare standard uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo riporta l’Ansa Puglia.