SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Home // Manfredonia // Beppe Signori a Manfredonia: «Dieci anni per difendere la mia innocenza»

"Anche quando ci sono degli errori o delle difficoltà si può rimediare, anche se i dieci anni di sofferenza restano"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – Una delle figure più iconiche del calcio italiano ha fatto tappa a Manfredonia per raccontare una parte delicata della propria vita, tra giustizia, resilienza e ripartenza nello sport. L’ex bomber della Serie A Beppe Signori ha incontrato il pubblico intervenendo su un tema che negli ultimi anni ha segnato profondamente la sua storia personale: la lunga vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.

Nel corso dell’intervista con StatoQuotidiano, Beppe Signori ha spiegato il motivo della sua presenza e il legame con il dibattito sulla giustizia: «Sono qui per testimoniare quello che ho vissuto nei dieci anni della mia vita. Sono andato fino in fondo perché mi ritenevo innocente. Ho affrontato tribunali e processi e voglio far sapere alla gente che situazioni come quella che ho vissuto io possono capitare».

L’ex attaccante ha ricordato come la notorietà abbia amplificato l’eco mediatico del caso: «Nel 2011 sono stato sfortunato perché mi chiamavo Beppe Signori e finivo su tutti i titoli dei giornali. Però nel 2021 ho avuto la possibilità di raccontare la mia verità, anche attraverso un libro e un docufilm».

Oggi Signori ha scelto di restare nel mondo del calcio con un progetto dedicato ai più giovani. «Ho una academy itinerante che gira tutta Italia. Cerchiamo di insegnare ai bambini lo sport che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Lavoriamo molto sulla tecnica di base e sulla coordinazione. I talenti ci sono, ma bisogna saper insegnare bene». Un messaggio che unisce esperienza sportiva e responsabilità educativa, portando nelle scuole calcio l’eredità di chi ha vissuto i massimi livelli del pallone italiano.

La presenza dell’ex attaccante nella città sipontina ha avuto soprattutto un valore simbolico e testimoniale. «Essere qui oggi significa raccontare la mia esperienza. Anche quando ci sono degli errori o delle difficoltà si può rimediare, anche se i dieci anni di sofferenza restano». L’incontro ha attirato curiosità e attenzione, offrendo al pubblico non solo il ricordo di un campione del calcio italiano, ma anche una riflessione sul rapporto tra giustizia, opinione pubblica e vita personale.

A cura di Daniele Catalano

2 commenti su "Beppe Signori a Manfredonia: «Dieci anni per difendere la mia innocenza»"

  2. Caro Bepe Signori con questa riforma non si accorciano i processi x cio non serve a nula mi dispiace che no sei informato.

