Home // Cronaca // Borgo Mezzanone, “discarica a cielo aperto” tra carcasse d’auto e migliaia di pneumatici: l’interrogazione di Marasco alle istituzioni

"DISCARICA A CIELO APERTO" Borgo Mezzanone, “discarica a cielo aperto” tra carcasse d’auto e migliaia di pneumatici: l’interrogazione di Marasco alle istituzioni

Nell’oggetto del documento si parla esplicitamente di “interrogazione e richiesta” per la “rimozione urgente pneumatici e carcasse auto”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una richiesta formale rivolta ai massimi livelli istituzionali per ottenere, “con urgenza”, la rimozione di carcasse d’auto e di migliaia di pneumatici abbandonati nell’area a sud dell’ex pista militare E.F. di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia. A presentarla è Giuseppe Marasco, consigliere comunale e capogruppo della Lega Salvini a Manfredonia, che in una nota indirizzata – tra gli altri – al Procuratore capo della Repubblica di Foggia, al Prefetto, al Presidente del Consiglio, al Sindaco di Manfredonia, all’assessore comunale all’Ambiente, al segretario comunale e alla comandante della Polizia Locale, sollecita un intervento immediato.

Nell’oggetto del documento si parla esplicitamente di “interrogazione e richiesta” per la “rimozione urgente pneumatici e carcasse auto”. Marasco richiama precedenti segnalazioni già protocollate e PEC inviate e cita servizi televisivi andati in onda su TgNorba24, Tele Foggia e su altre testate giornalistiche, sostenendo che l’area sarebbe da tempo interessata da accumuli incontrollati di rifiuti. Il consigliere chiede di “stabilire e programmare nei giorni della prossima settimana di febbraio 2026” un’operazione di rimozione delle carcasse presenti e dei pneumatici disseminati al suolo.

A rendere ancora più pressante l’intervento, secondo quanto riportato, sarebbe stato un incendio avvenuto la scorsa settimana che avrebbe coinvolto “centinaia” di pneumatici. Un episodio che, nella ricostruzione del consigliere, evidenzierebbe il rischio di un’emergenza ambientale e sanitaria. Nel documento si sottolinea infatti come la combustione di pneumatici possa generare fumi densi e neri e liberare sostanze inquinanti potenzialmente pericolose, con ricadute sulla qualità dell’aria e sulla salute, oltre a determinare contaminazione di suolo e acque attraverso residui e percolati.

Marasco insiste anche sul tema delle carcasse di auto abbandonate, definite una possibile “bomba” ambientale per la presenza, nei veicoli non bonificati e non demoliti correttamente, di fluidi e componenti che col tempo possono disperdersi nel terreno: oli, liquidi refrigeranti e freni, ma anche batterie e materiali con potenziale impatto inquinante. Il quadro descritto include inoltre un rischio di nuovi roghi, spesso ritenuti dolosi in contesti di accumulo illecito, con conseguenti emissioni tossiche.

Nel testo si richiama la cornice normativa e si afferma che l’abbandono e il deposito incontrollato di carcasse d’auto e pneumatici fuori uso rientrerebbe tra le violazioni ambientali previste dalla legislazione vigente, citando il D.Lgs. 152/2006 e modifiche più recenti richiamate nella stessa comunicazione. Da qui la richiesta di un’azione coordinata tra gli enti competenti per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area.

Il consigliere, infine, si dice disponibile ad accompagnare le autorità sul posto e chiede un riscontro. In assenza di risposte – si legge – preannuncia l’intenzione di coinvolgere anche l’attenzione mediatica nazionale, citando la possibilità di richiedere la presenza di una troupe televisiva.

L’interrogazione riaccende i riflettori su un tema già oggetto di segnalazioni e servizi giornalistici: la gestione degli abbandoni, la prevenzione di incendi e l’urgenza di interventi strutturati in un’area che, secondo la denuncia, continua a essere esposta a degrado e rischi ambientali. Ora la palla passa alle istituzioni chiamate in causa: la richiesta è chiara, così come la scadenza indicata, con l’obiettivo di avviare le rimozioni già nei prossimi giorni.

LASCIA UN COMMENTO