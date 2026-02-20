Carburanti, Gargan Petrol sceglie il lungomare di Manfredonia. Da lunedì attiva!

A Manfredonia una nuova apertura per il servizio carburanti. Da lunedì 23 febbraio 2026, Gargan Petrol sarà operativa sul Lungomare Nazario Sauro, portando un nuovo punto di riferimento per automobilisti e operatori della zona.

L’impianto offrirà carburanti diesel e super in una posizione strategica a ridosso del mare, ampliando così l’offerta cittadina e garantendo maggiore comodità per residenti e turisti.

L’apertura rappresenta un ulteriore investimento sul territorio sipontino, in un’area di forte passaggio e interesse commerciale.

