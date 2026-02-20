Edizione n° 5983

Home // Attualità // Carlo Conti smentisce: «Giorgia Meloni a Sanremo? È una fake news, rasenta la fantascienza»

MELONI E CONTI Carlo Conti smentisce: «Giorgia Meloni a Sanremo? È una fake news, rasenta la fantascienza»

"Un’ipotesi che aveva immediatamente fatto discutere fan e addetti ai lavori"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Attualità // Musica //

fonte leggo.it. Altro che prima fila all’Ariston per la Presidente del Consiglio. Carlo Conti interviene in prima persona e mette fine ai rumor che nelle ultime ore avevano infiammato il web: Giorgia Meloni non sarà ospite al Festival di Sanremo. A pochi giorni dal debutto della kermesse, in programma martedì 24 febbraio, il clima attorno al Festival è già rovente. L’ultima indiscrezione parlava di un presunto invito “segretissimo” che il conduttore avrebbe rivolto alla Premier per averla tra il pubblico durante la prima serata. Un’ipotesi che aveva immediatamente fatto discutere fan e addetti ai lavori, alimentando polemiche e commenti sui social. Ma la smentita è arrivata direttamente dal diretto interessato.

Carlo Conti ha scelto Instagram per chiarire la vicenda. Pubblicando la notizia circolata online, ha aggiunto una scritta inequivocabile: «FAKE. Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza!». Parole nette, che chiudono il caso e allontanano ogni dubbio sulla presenza della Premier al Teatro Ariston.

fonte leggo.it

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

