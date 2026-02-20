Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

Home // Cerignola // Cerignola, provinciale 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d’auto

CERIGNOLA AUTO Cerignola, provinciale 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d’auto

Due furgoni carichi di parti di auto sono stati intercettati e fermati al termine di un’operazione che ha coinvolto vigilanza privata e Polizia di Stato

Cerignola, provinciale 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d’auto

Cerignola, inseguimento provinciale 231 - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

Pomeriggio movimentato lungo la strada provinciale 231, dove due furgoni carichi di parti di auto sono stati intercettati e fermati al termine di un’operazione che ha coinvolto vigilanza privata e Polizia di Stato.

Il primo episodio si è verificato quando una pattuglia della Metronotte, impegnata in un servizio di controllo, ha notato un Fiat Doblò lanciato ad alta velocità, protagonista di sorpassi pericolosi e manovre azzardate. Gli operatori hanno immediatamente allertato il 112, mantenendo il mezzo sotto osservazione.

Quando il veicolo si è affiancato alla pattuglia, le guardie giurate hanno notato numerosi pezzi di auto accatastati all’interno del furgone, persino nell’abitacolo. Compreso di essere stato scoperto, il conducente ha arrestato bruscamente la corsa nei pressi del chilometro 48, tentando una fuga a piedi durata pochi istanti.

Sul posto sono intervenute altre pattuglie dell’istituto di vigilanza e due volanti della Polizia di Stato. L’uomo alla guida, un 30enne residente a Cerignola, è stato bloccato e accompagnato negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

A distanza di pochi minuti, un secondo intervento ha portato al fermo di un altro veicolo carico di parti di auto a Canosa di Puglia. Alla guida c’era un 53enne, anch’egli di Cerignola. Le verifiche sono in corso per chiarire la provenienza del materiale trasportato e accertare eventuali responsabilità.

Lo riporta cerignolaviva.it.

