Edizione n° 5983

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola: sfumano 8,8 milioni per l’ex caserma di Sant’Antonio. Dibisceglia “La città perde grande opportunità”

CERIGNOLA EX CASERMA Cerignola: sfumano 8,8 milioni per l’ex caserma di Sant’Antonio. Dibisceglia “La città perde grande opportunità”

Una sentenza della Corte dei Conti della Regione Puglia ha stabilito che il Comune di Cerignola perderà un finanziamento di 8,8 milioni di euro

Cerignola: sfumano 8,8 milioni per l’ex caserma di Sant’Antonio. Dibisceglia "La città perde grande opportunità"

Maria Dibisceglia vicesindaco Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

Una sentenza della Corte dei Conti della Regione Puglia ha stabilito che il Comune di Cerignola perderà un finanziamento di 8,8 milioni di euro, destinato alla riqualificazione dell’ex caserma dei Carabinieri a Sant’Antonio. Il progetto avrebbe previsto la trasformazione della struttura in un polo a disposizione di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai migranti presenti durante il periodo estivo nelle campagne e negli spazi limitrofi.

La vicesindaca Maria Dibisceglia ha commentato: «La Corte dei Conti ha certificato in maniera inequivocabile che il Comune perderà queste risorse a causa dell’inerzia e dell’incompetenza del Governo centrale. I lavori, di cui tanto si è parlato, non potranno essere effettuati e questo penalizzerà sia i cittadini che i migranti».

Dibisceglia ha aggiunto che l’amministrazione continuerà a cercare soluzioni alternative, confrontandosi con la Regione Puglia e l’Unione Europea, ma ha sottolineato che Cerignola perde una grande opportunità e che qualcuno dovrà assumersi le responsabilità della situazione.

Lo riporta cerignolaviva.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO