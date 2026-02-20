Una sentenza della Corte dei Conti della Regione Puglia ha stabilito che il Comune di Cerignola perderà un finanziamento di 8,8 milioni di euro, destinato alla riqualificazione dell’ex caserma dei Carabinieri a Sant’Antonio. Il progetto avrebbe previsto la trasformazione della struttura in un polo a disposizione di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai migranti presenti durante il periodo estivo nelle campagne e negli spazi limitrofi.

La vicesindaca Maria Dibisceglia ha commentato: «La Corte dei Conti ha certificato in maniera inequivocabile che il Comune perderà queste risorse a causa dell’inerzia e dell’incompetenza del Governo centrale. I lavori, di cui tanto si è parlato, non potranno essere effettuati e questo penalizzerà sia i cittadini che i migranti».

Dibisceglia ha aggiunto che l’amministrazione continuerà a cercare soluzioni alternative, confrontandosi con la Regione Puglia e l’Unione Europea, ma ha sottolineato che Cerignola perde una grande opportunità e che qualcuno dovrà assumersi le responsabilità della situazione.

Lo riporta cerignolaviva.it.