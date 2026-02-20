Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

San Severo // Cestistica San Severo: 73-70 contro Chiusi con tripla decisiva allo scadere

SAN SEVERO Cestistica San Severo: 73-70 contro Chiusi con tripla decisiva allo scadere

Chiusi punita da una tripla allo scadere di Lucas che ha fatto esplodere il palazzetto pugliese

Cestistica San Severo: 73-70 contro Chiusi con tripla decisiva allo scadere

Cestistica San Severo- Chiusi 73-70 - Fonte Immagine: Facebook, Cestistica Città di San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
San Severo // Sport //

Si ferma a cinque vittorie consecutive la corsa dell’Umana San Giobbe, superata in trasferta a San Severo con il punteggio di 73-70 nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. Un epilogo amaro per la formazione guidata da coach Nicolas Zanco, punita da una tripla allo scadere di Lucas che ha fatto esplodere il palazzetto pugliese.

L’avvio è stato caratterizzato da grande equilibrio. Rasio si è fatto trovare subito pronto, ma San Severo ha risposto colpo su colpo, con continui cambi di inerzia e sorpassi che hanno segnato l’intero primo quarto, chiuso sul 21-22. Alla ripresa del gioco, i problemi di falli hanno condizionato Lorenzetti, costretto presto in panchina. I padroni di casa hanno approfittato della situazione trovando punti preziosi dalla lunetta, mentre l’Umana ha mostrato qualche difficoltà offensiva.

Nel cuore del secondo periodo Lucas ha piazzato un mini break personale, costringendo Zanco al time out sul 27-29. L’inerzia, però, è gradualmente passata nelle mani dei pugliesi, capaci di operare il sorpasso e allungare nel finale di tempo fino al 43-36 dell’intervallo.

Nel terzo quarto la reazione dei Bulls è stata concreta. Un ispirato Gravaghi ha trascinato i suoi, ben supportato da Molinaro e Raffaelli, permettendo all’Umana di ribaltare l’andamento del match e chiudere il periodo avanti di due lunghezze sul 58-56.

L’ultimo quarto è stato teso e combattuto, con le squadre bloccate per oltre quattro minuti prima del primo canestro dal campo firmato da Minoli. A meno di quattro minuti dal termine l’Umana era avanti di due punti, ma la sfida si è trasformata in un serrato botta e risposta. A 45 secondi dalla sirena San Severo conduceva 68-67. Dopo l’ultimo time out chiamato da Zanco, l’Umana ha trovato il canestro del momentaneo vantaggio, ma Lucas ha deciso la gara con una tripla allo scadere, fissando il punteggio sul 73-70.

Una sconfitta che pesa per i biancorossi, arrivata in modo beffardo e capace di interrompere una striscia positiva che aveva rilanciato entusiasmo e classifica.

Lo riporta sport.quotidiano.net.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

