«Questo non è un trailer, ma una richiesta». Inizia così il video-appello che un gruppo di ragazzi con disabilità dell’associazione Juppiter ha rivolto a Checco Zalone, sull’onda del successo del suo ultimo film Buen Camino. I giovani, con voce ferma e diretta, si rivolgono al comico pugliese: «Visto che hai incassato 70 milioni di euro, dacci i soldi per andare a fare il Cammino di Santiago». Un messaggio semplice, ma carico di significato, che in poche ore ha fatto il giro dei social.

Il filmato ha già superato le 200mila visualizzazioni, rimbalzando di condivisione in condivisione e trasformandosi in una piccola mobilitazione digitale. L’iniziativa nasce a Capranica, in provincia di Viterbo, dove ha sede l’associazione Juppiter, realtà fondata nel 1992 e da oltre trent’anni impegnata nel sostegno ai giovani con disabilità.

L’obiettivo dell’appello è sostenere il progetto 2026 intitolato «Viaggio alla fine del mondo», un percorso che porterà il gruppo da Roma fino a Finisterre, lungo il Cammino di Santiago. Un’esperienza che rappresenta per i ragazzi un traguardo tanto simbolico quanto concreto.

«Questi sono i nostri ragazzi speciali – ha spiegato all’ANSA Daniela Sangiorgi, responsabile comunicazione di Juppiter –. Chiedono direttamente a Checco Zalone di aiutarli a sostenere il loro grande sogno di quest’anno».

Resta ora da capire se e come l’attore pugliese risponderà all’appello. Intanto, la richiesta dei ragazzi continua a correre veloce sul web.

