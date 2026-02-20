Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Come si “rovina” un figlio: le 10 trappole educative secondo Daniele Novara

ROVINA FIGLIO Come si “rovina” un figlio: le 10 trappole educative secondo Daniele Novara

Con il titolo provocatorio dello spettacolo “Come rovinare un figlio in 10 mosse”, il pedagogista Daniele Novara accende i riflettori sugli errori educativi più frequenti

Come si “rovina” un figlio: le 10 trappole educative secondo Daniele Novara

Daniele Novara - Fonte Immagine: vita.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Attualità // Scuola e Giovani //

Con il titolo provocatorio dello spettacolo “Come rovinare un figlio in 10 mosse”, il pedagogista Daniele Novara accende i riflettori sugli errori educativi più frequenti. L’intento non è accusare madri e padri, ma offrire strumenti di consapevolezza: anche le scelte fatte con amore possono ostacolare autonomia e crescita, se non accompagnate da equilibrio e autorevolezza.

Tra gli sbagli più diffusi c’è la tendenza a proteggere i figli da ogni frustrazione. Evitare fallimenti, attese o delusioni priva i bambini di una palestra emotiva essenziale. Imparare a perdere e ad accettare un “no” rafforza resilienza e capacità di affrontare lo stress.

Un altro errore è non dire mai di no per evitare conflitti. I limiti chiari, invece, rassicurano. L’assenza di regole genera insicurezza e disorientamento, mentre confini coerenti aiutano a crescere con maggiore stabilità interiore.

Molto comune è anche fare tutto al posto dei figli: nei compiti, nelle responsabilità quotidiane o nella gestione dei problemi. Questo atteggiamento trasmette implicitamente l’idea di incapacità, indebolisce la fiducia in sé e alimenta dipendenza. L’autonomia nasce dallo spazio concesso all’errore.

Confondere i ruoli è un’altra trappola. Essere amici invece che genitori può sembrare una scelta moderna, ma i figli hanno bisogno di adulti autorevoli, capaci di assumersi decisioni anche impopolari.

Anche il modo in cui si gestiscono i conflitti incide profondamente. Litigare davanti ai figli senza mostrare una riconciliazione trasmette modelli negativi. Il conflitto può essere educativo, ma solo se i bambini vedono che può essere risolto con rispetto.

Nella società dell’abbondanza si rischia poi di sostituire il tempo con gli oggetti. Regali e beni materiali non compensano la mancanza di presenza, riducono la capacità di desiderare e possono generare insoddisfazione. I figli hanno bisogno di relazione, non solo di cose.

Allo stesso modo, non lasciare mai spazio alla noia priva i bambini di un’esperienza fondamentale. L’iperstimolazione continua impedisce lo sviluppo di creatività, iniziativa e autonomia, che spesso nascono proprio nei momenti di vuoto.

Un errore frequente è intervenire sempre nei conflitti con insegnanti o coetanei, difendendo automaticamente il proprio figlio. Un’educazione equilibrata insegna ad assumersi responsabilità, chiedere scusa e affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Pericolose sono anche le aspettative irrealistiche su rendimento e successo. Pressioni eccessive possono alimentare ansia e paura di fallire. L’amore genitoriale non dovrebbe mai essere condizionato ai risultati, ma fondato sull’accoglienza della persona.

Infine, uno degli aspetti più dannosi è la mancanza di coerenza. Se le regole cambiano continuamente o non vengono rispettate dagli adulti stessi, i bambini faticano a interiorizzare valori e limiti. La coerenza resta uno dei pilastri di un’educazione efficace.

Il messaggio di Novara è chiaro: educare è un percorso complesso e imperfetto. La chiave non è la perfezione, ma l’equilibrio tra affetto e fermezza, ascolto e regole, protezione e autonomia. Crescere un figlio non significa eliminare ogni ostacolo, ma accompagnarlo mentre impara ad affrontarlo con le proprie forze.

Lo riporta studenti.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO