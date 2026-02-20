Con il titolo provocatorio dello spettacolo “Come rovinare un figlio in 10 mosse”, il pedagogista Daniele Novara accende i riflettori sugli errori educativi più frequenti. L’intento non è accusare madri e padri, ma offrire strumenti di consapevolezza: anche le scelte fatte con amore possono ostacolare autonomia e crescita, se non accompagnate da equilibrio e autorevolezza.

Tra gli sbagli più diffusi c’è la tendenza a proteggere i figli da ogni frustrazione. Evitare fallimenti, attese o delusioni priva i bambini di una palestra emotiva essenziale. Imparare a perdere e ad accettare un “no” rafforza resilienza e capacità di affrontare lo stress.

Un altro errore è non dire mai di no per evitare conflitti. I limiti chiari, invece, rassicurano. L’assenza di regole genera insicurezza e disorientamento, mentre confini coerenti aiutano a crescere con maggiore stabilità interiore.

Molto comune è anche fare tutto al posto dei figli: nei compiti, nelle responsabilità quotidiane o nella gestione dei problemi. Questo atteggiamento trasmette implicitamente l’idea di incapacità, indebolisce la fiducia in sé e alimenta dipendenza. L’autonomia nasce dallo spazio concesso all’errore.

Confondere i ruoli è un’altra trappola. Essere amici invece che genitori può sembrare una scelta moderna, ma i figli hanno bisogno di adulti autorevoli, capaci di assumersi decisioni anche impopolari.

Anche il modo in cui si gestiscono i conflitti incide profondamente. Litigare davanti ai figli senza mostrare una riconciliazione trasmette modelli negativi. Il conflitto può essere educativo, ma solo se i bambini vedono che può essere risolto con rispetto.

Nella società dell’abbondanza si rischia poi di sostituire il tempo con gli oggetti. Regali e beni materiali non compensano la mancanza di presenza, riducono la capacità di desiderare e possono generare insoddisfazione. I figli hanno bisogno di relazione, non solo di cose.

Allo stesso modo, non lasciare mai spazio alla noia priva i bambini di un’esperienza fondamentale. L’iperstimolazione continua impedisce lo sviluppo di creatività, iniziativa e autonomia, che spesso nascono proprio nei momenti di vuoto.

Un errore frequente è intervenire sempre nei conflitti con insegnanti o coetanei, difendendo automaticamente il proprio figlio. Un’educazione equilibrata insegna ad assumersi responsabilità, chiedere scusa e affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Pericolose sono anche le aspettative irrealistiche su rendimento e successo. Pressioni eccessive possono alimentare ansia e paura di fallire. L’amore genitoriale non dovrebbe mai essere condizionato ai risultati, ma fondato sull’accoglienza della persona.

Infine, uno degli aspetti più dannosi è la mancanza di coerenza. Se le regole cambiano continuamente o non vengono rispettate dagli adulti stessi, i bambini faticano a interiorizzare valori e limiti. La coerenza resta uno dei pilastri di un’educazione efficace.

Il messaggio di Novara è chiaro: educare è un percorso complesso e imperfetto. La chiave non è la perfezione, ma l’equilibrio tra affetto e fermezza, ascolto e regole, protezione e autonomia. Crescere un figlio non significa eliminare ogni ostacolo, ma accompagnarlo mentre impara ad affrontarlo con le proprie forze.

Lo riporta studenti.it.