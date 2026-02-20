Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Concessioni balneari, la protesta degli operatori: "Non è una riforma, ma un'esecuzione"

Nel dibattito sulle concessioni demaniali marittime, una parte consistente degli imprenditori del settore parla senza mezzi termini di “esecuzione sommaria”

Concessioni balneari - Fonte: Il Corriere della Sera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Economia

Nel dibattito sulle concessioni demaniali marittime, una parte consistente degli imprenditori del settore parla senza mezzi termini di “esecuzione sommaria”. Per loro, non si tratta di una semplice riforma o di un adeguamento tecnico alle norme europee, ma di un processo che rischia di mettere all’asta decenni di lavoro, investimenti e identità imprenditoriale costruiti lungo le coste italiane.

Secondo questa lettura, la stagione delle gare pubbliche non rappresenterebbe una vera liberalizzazione, bensì una trasformazione radicale del mercato a favore di soggetti economicamente più forti. Il timore è che le circa 30.000 micro-imprese familiari che hanno gestito stabilimenti e servizi balneari possano essere sostituite da grandi gruppi finanziari, con una conseguente perdita del presidio sociale ed economico garantito finora sui territori.

Nel mirino finisce l’applicazione della direttiva servizi dell’Unione europea, nota come Bolkestein. Gli operatori contestano quella che definiscono un’interpretazione estensiva della norma, ritenendo che non possa essere considerata automaticamente applicabile in modo uniforme a tutte le concessioni. Viene richiamato anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che esclude l’armonizzazione legislativa nel settore turistico, elemento che secondo i contestatori imporrebbe maggiore cautela.

Altro nodo centrale è il concetto di scarsità della risorsa, presupposto che, a loro avviso, dovrebbe giustificare l’obbligo di procedure selettive. Senza una verifica concreta di tale condizione, sostengono, l’applicazione generalizzata delle gare finirebbe per assumere un carattere forzato.

Le critiche si estendono anche alla giurisprudenza amministrativa. Alcune pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato vengono interpretate come un passaggio che avrebbe inciso non solo sull’interpretazione delle norme, ma sul loro stesso assetto sostanziale, generando, secondo i balneari, un indebolimento della certezza del diritto.

Nel racconto di molti imprenditori emerge poi una dimensione identitaria. Per decenni, sostengono, le imprese familiari avrebbero investito in tratti di costa trascurati, trasformandoli in poli turistici e occupazionali. Oggi percepiscono il ritorno dello Stato non come regolatore equilibrato, ma come soggetto pronto a rimettere tutto in discussione senza riconoscere il valore aziendale, l’avviamento e il patrimonio costruito nel tempo.

Tra le voci più critiche c’è quella di Pasquale Faraco, imprenditore balneare del Metapontino, a Policoro, che definisce l’attuale scenario una messa all’asta del sacrificio di una vita. Per lui, il lavoro e la dignità di migliaia di famiglie non possono essere ridotti a una procedura competitiva, e l’Europa non dovrebbe diventare il pretesto per cancellare un modello di impresa diffusa che ha segnato la storia delle coste italiane.

LASCIA UN COMMENTO