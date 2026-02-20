Concorso notai, pubblicato per errore un file con commenti personali sui candidati

Un errore tecnico ha reso per alcuni minuti pubblico un file riservato relativo alle prove scritte del concorso per 400 posti da notaio, caricato per sbaglio sul sito ufficiale del Consiglio nazionale del notariato e rimosso dopo circa un quarto d’ora. Il documento conteneva annotazioni informali della commissione che mettono in dubbio l’anonimato e l’imparzialità della procedura.

Codici religiosi e commenti personali

Il file Excel visionato dal Corriere del Veneto riportava i nomi dei candidati sostituiti da figure religiose e ricorrenze del calendario, presumibilmente come codici identificativi. Tra le annotazioni compaiono riferimenti a S. Mattia Apostolo, San Pancrazio, S. Vittorio da Cesarea, S. Filippo Neri (quest’ultimo associato a “atto nullo”), oltre a nomi come S. Ranieri di Pisa, S. Giovanni, i SS. Primi Martiri della Chiesa e la Madonna del Carmine.

Accanto ai codici religiosi, emergono note logistiche e personali, come “Sciopero e cena a Enoteca Corsi” o riferimenti a protezioni speciali per alcuni candidati, ad esempio “Papa” per un concorrente di Segrate.

Valutazioni oltre il merito

Il documento conteneva anche commenti sull’esito delle prove e sulle caratteristiche fisiche dei candidati, con giudizi che esulano dall’ambito giuridico. Tra le annotazioni più significative spicca la descrizione di una candidata come “carina”. Altre note indicano una presunta indulgenza della commissione: “graziato sul commerciale”, “salvato su civile”, oppure definizioni ambigue come “Genio?”, “Fenomeno???” e “Candidato garibaldino”.

Conseguenze e dubbi sulla regolarità

Nonostante il rapido intervento per rimuovere il file, l’episodio ha scalfito l’immagine di assoluta regolarità del concorso, tradizionalmente noto per la sua severità. La pubblicazione solleva dubbi sulla tenuta del sistema delle buste separate, pensato per mantenere anonimi i candidati fino alla conclusione delle valutazioni. Resta da chiarire se la diffusione del documento possa inficiare la validità del concorso e se saranno avviate indagini interne o ricorsi per verificare eventuali forme di segnalazione o protezione dietro l’uso dei codici agiografici.

