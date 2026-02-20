Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Crotone-Foggia: orario, probabili formazioni e come seguire la sfida

CROTONE FOGGIA Crotone-Foggia: orario, probabili formazioni e come seguire la sfida

Domenica 22 febbraio il Crotone ospita il Foggia allo stadio Ezio Scida per la 28ª giornata del Girone C di Serie C

Crotone-Foggia: orario, probabili formazioni e come seguire la sfida

Foggia - AtalantaU23 - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

Domenica 22 febbraio il Crotone ospita il Foggia allo stadio Ezio Scida per la 28ª giornata del Girone C di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto alle 17:30. I calabresi cercano punti per avvicinarsi ai playoff, mentre i rossoneri, ultimi in classifica, puntano a una vittoria fondamentale per riaprire il discorso salvezza sotto la guida del nuovo allenatore Michele Pazienza.

Probabili formazioni

  • Crotone (4-3-3): Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. Allenatore: Longo.
  • Foggia (3-5-2): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo; Nocerino, Garofalo, Petermann, Castorri, Giron; Cangiano, Tommasini. Allenatore: Pazienza.

Dove seguire la partita
Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio e disponibile in streaming su Sky Go e NOW, per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio.

Come arrivano alla sfida le squadre
Il Crotone, allenato da Emilio Longo, ha 41 punti in classifica e punta a conquistare l’intera posta in palio contro l’ultima del girone. Dopo una serie di quattro vittorie consecutive, nelle ultime due partite ha raccolto solo un punto. Capitan Gomez, autore di 13 gol stagionali, sarà il riferimento offensivo dei calabresi.

Il Foggia sta vivendo un momento complicato: cinque sconfitte consecutive hanno portato al cambio in panchina. Michele Pazienza dovrà invertire la rotta per salvare la squadra dalla retrocessione diretta.

Altre sfide del Girone C
Il Benevento, capolista, affronta l’Altamura in trasferta, mentre la Salernitana, terza in classifica, ospita il Monopoli. Il Cosenza giocherà contro l’Atalanta U23 a Bergamo, in una partita insidiosa.

Lo riporta news.bet365.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO