Crotone-Foggia: orario, probabili formazioni e come seguire la sfida

Domenica 22 febbraio il Crotone ospita il Foggia allo stadio Ezio Scida per la 28ª giornata del Girone C di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto alle 17:30. I calabresi cercano punti per avvicinarsi ai playoff, mentre i rossoneri, ultimi in classifica, puntano a una vittoria fondamentale per riaprire il discorso salvezza sotto la guida del nuovo allenatore Michele Pazienza.

Probabili formazioni

Crotone (4-3-3) : Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. Allenatore: Longo.

: Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. Allenatore: Longo. Foggia (3-5-2): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo; Nocerino, Garofalo, Petermann, Castorri, Giron; Cangiano, Tommasini. Allenatore: Pazienza.

Dove seguire la partita

Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio e disponibile in streaming su Sky Go e NOW, per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio.

Come arrivano alla sfida le squadre

Il Crotone, allenato da Emilio Longo, ha 41 punti in classifica e punta a conquistare l’intera posta in palio contro l’ultima del girone. Dopo una serie di quattro vittorie consecutive, nelle ultime due partite ha raccolto solo un punto. Capitan Gomez, autore di 13 gol stagionali, sarà il riferimento offensivo dei calabresi.

Il Foggia sta vivendo un momento complicato: cinque sconfitte consecutive hanno portato al cambio in panchina. Michele Pazienza dovrà invertire la rotta per salvare la squadra dalla retrocessione diretta.

Altre sfide del Girone C

Il Benevento, capolista, affronta l’Altamura in trasferta, mentre la Salernitana, terza in classifica, ospita il Monopoli. Il Cosenza giocherà contro l’Atalanta U23 a Bergamo, in una partita insidiosa.

Lo riporta news.bet365.it.