Manfredonia // Demolizioni di immobili abusivi: accordo quadro per i servizi tecnici, approvato lo schema di contratto

IMMOBILI ABUSIVI Demolizioni di immobili abusivi: accordo quadro per i servizi tecnici, approvato lo schema di contratto

Approvato lo schema di contratto relativo a un accordo quadro di servizi tecnici professionali finalizzati agli interventi di demolizione di immobili abusivi presenti sul territorio comunale

Demolizioni di immobili abusivi: accordo quadro per i servizi tecnici, approvato lo schema di contratto

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Un tassello operativo per rendere più rapidi e strutturati gli interventi sul fronte dell’abusivismo edilizio. Con determinazione dirigenziale n. 436 del 19 febbraio 2026, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia ha approvato lo schema di contratto relativo a un accordo quadro di servizi tecnici professionali finalizzati agli interventi di demolizione di immobili abusivi presenti sul territorio comunale.
La relazione istruttoria è firmata dal Responsabile Unico del Progetto, dott. Antonio Lupoli.
L’atto ricostruisce che l’affidamento dei servizi è stato disposto con una precedente determinazione (n. 1996 del 21 ottobre 2025), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, in favore dell’ing. Michele Mastrolilli (con sede legale a Lucera).

Il perimetro dell’incarico – così come descritto nella determinazione – copre funzioni cruciali per interventi complessi e spesso “sensibili” anche sul piano sociale: supporto al RUP, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, rilievi e pratiche catastali e presso la conservatoria.

Attività che, nel concreto, servono a trasformare un ordine di demolizione e un quadro tecnico-amministrativo in un’azione cantierabile, monitorabile e rendicontabile. Dal punto di vista economico, l’accordo quadro ha un importo massimo presunto di 75.951 euro, oltre IVA al 22% e cassa, per una somma complessiva indicata in 96.366,63 euro; la determinazione richiama anche il ribasso (43,74% sulla base d’asta di 135.000 euro) e l’iter di RDO svolto tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, con CIG B8047FA992.

Il provvedimento del 19 febbraio 2026, in particolare, approva lo schema di contratto predisposto dall’ufficio competente, passaggio propedeutico alla stipula. Nella parte dispositiva, il dirigente ing. Lucio Barbaro dà atto della rilevanza dell’atto ai fini dell’amministrazione trasparente e dispone la pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione dedicata del sito, richiamando gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 36/2023.

In prospettiva, l’impostazione “a cornice” dell’accordo quadro punta a garantire continuità tecnica e tempi più prevedibili: quando si rende necessario intervenire su specifici immobili, l’Ente può attivare i servizi previsti senza dover ricominciare ogni volta da capo con un affidamento “singolo”, mantenendo però tracciabilità, controlli e responsabilità. Resta, naturalmente, il tema più ampio – non contenuto nell’atto – dell’individuazione delle priorità, delle risorse per l’esecuzione materiale e della gestione degli impatti sui contesti urbani.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Demolizioni di immobili abusivi: accordo quadro per i servizi tecnici, approvato lo schema di contratto"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

