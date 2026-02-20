Diletta Leotta: “Che una donna bella possa saper fare delle cose dà fastidio”

«La bellezza capita, non è un merito». Con queste parole, pronunciate sul palco del Festival di Sanremo, Diletta Leotta aveva già acceso i riflettori su un tema che continua a toccarla da vicino: il pregiudizio verso le donne considerate attraenti. Ospite del podcast “Fuori di Cabello” di Victoria Cabello, la conduttrice sportiva è tornata sull’argomento, raccontando come oggi affronti con maggiore consapevolezza le critiche legate al suo aspetto fisico.

In studio si è presentata con un look oversize che non è passato inosservato. Con ironia ha spiegato che la scelta era dei suoi stylist, scherzando sul fatto che volessero farla apparire “più intelligente che bella”. Dietro la battuta, però, si nasconde una riflessione più profonda: essere avvenente non dovrebbe diventare una gabbia che limita il riconoscimento delle competenze.

La Leotta ha sottolineato quanto sia fastidioso essere inserita automaticamente in una “categoria”, come se l’aspetto fisico annullasse talento e professionalità. “Che una donna di bella presenza possa anche saper fare delle cose dà fastidio”, ha detto senza mezzi termini. In passato questo tipo di giudizio la feriva, oggi invece afferma di aver imparato a prendere le distanze da certe critiche, trasformandole in spunti per rivedere anche alcune scelte di immagine.

Nel corso dell’intervista, visibile anche su YouTube, ha rivelato di aver adottato un sistema per proteggersi dagli attacchi più pesanti sui social. Ha attivato un filtro che blocca automaticamente parole offensive, una lista costruita insieme agli amici Daniele Battaglia e Jake La Furia, che l’hanno aiutata a individuare espressioni e termini particolarmente aggressivi.

Una scelta che racconta un cambio di passo: meno spazio agli haters e più attenzione al proprio equilibrio. Perché, come lascia intendere, la competenza non dovrebbe mai essere oscurata dall’apparenza.

Lo riporta leggo.it.