Sono iniziati questa mattina i lavori per l’installazione di sei nuovi dispositivi di rilevamento della velocità nei principali punti di accesso alla città. L’intervento rientra nel piano di potenziamento della sicurezza stradale voluto dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’alta velocità.

I dispositivi saranno posizionati in strade dove frequentemente si registrano velocità elevate, con potenziali pericoli per automobilisti e pedoni. I lavori, già avviati, saranno completati nei prossimi giorni.

Le prime installazioni interesseranno Via Lucera (all’altezza dell’intersezione con Via Annino Gentile), Via Napoli (in prossimità del Policlinico Riuniti e degli istituti scolastici della zona) e Via San Severo. Successivamente si procederà con Viale degli Aviatori, dopo l’aeroporto “Gino Lisa” sul lato destro, Via Manfredonia nei pressi del cimitero e Via Cerignola, all’altezza dell’Hotel degli Atleti.

Oltre agli autovelox, verranno installati anche due dispositivi Photored agli incroci tra Via Lucera e Viale Candelaro e tra Corso Roma e Viale Ofanto. Il sistema Photored, attraverso sensori e telecamere attive anche nelle ore notturne, consente di rilevare automaticamente le infrazioni semaforiche, fotografando i veicoli che attraversano l’incrocio con il rosso.

“Stiamo cercando di lavorare sulla prevenzione, nella consapevolezza di quanto l’eccessiva velocità sia determinante nel provocare incidenti e tragedie. L’Amministrazione comunale tutta e il Corpo di Polizia Locale sono accomunate dall’impegno di scongiurare vittime innocenti sulle nostre strade”, ha dichiarato l’assessora Daniela Patano, rivolgendo un appello agli automobilisti a una guida responsabile e sicura.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di controllo e prevenzione degli incidenti stradali sul territorio cittadino.