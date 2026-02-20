Foggia. Sei dispositivi “Speed Check” entrano nella dotazione del Comune. La determina parla chiaro: l’acquisto è motivato dalla necessità di aumentare la sicurezza stradale e “ridurre il rischio di incidenti”, puntando sul controllo della velocità come fattore determinante. La fornitura viene affidata alla S.I.F.I.S. Srl, con importo complessivo di 23.184,27 euro e CIG BA6FD4C79B.

I dispositivi – stando alla descrizione – dovranno essere impiegati sulle strade comunali, “nei punti più a rischio”, con l’intento di indurre gli automobilisti a rallentare e aumentare la percezione del controllo. È una scelta che si inserisce in un dibattito nazionale ormai permanente: sicurezza vs. “caccia alla multa”. In questo caso l’atto insiste sulla logica preventiva, non punitiva. Eppure la differenza la farà, come sempre, l’utilizzo: posizionamenti trasparenti, criteri di scelta pubblici, monitoraggio dei dati prima/dopo, e soprattutto integrazione con altri strumenti (manutenzione stradale, illuminazione, attraversamenti, segnaletica orizzontale).

Il Comune, inoltre, dispone l’impegno di spesa con i relativi passaggi contabili.

Ma fuori dal perimetro amministrativo c’è la domanda più concreta: dove saranno installati e come si valuterà l’efficacia? Perché senza una misurazione pubblica dei risultati, ogni acquisto rischia di essere percepito come “un altro pezzo di plastica e metallo” mentre i problemi restano. La sicurezza stradale non è solo tecnologia: è anche regole rispettate, controlli coerenti e infrastrutture adeguate. I dispositivi possono aiutare, ma non sostituiscono una politica complessiva. Se l’obiettivo dichiarato è diminuire gli incidenti, l’amministrazione dovrà dimostrare che i sei Speed Check sono un tassello di un piano e non un gesto isolato.

° COMMISSIONE CONSILIARE COMUNE DI FOGGIA “TERRITORIO”: “soddisfazione per l’avvio dell’installazione dei dispositivi di controllo, pur rammaricandosi per il tempo perduto”

“La Commissione consiliare Territorio accoglie con estrema soddisfazione l’avvio dei lavori per l’installazione di sei nuovi misuratori di velocità agli ingressi della città e di due sistemi Photored presso due degli incroci più critici del perimetro urbano. Si tratta di un intervento che la Commissione ha fortemente voluto, recependo le istanze dei cittadini, insieme ad altri interventi ancora da attuare pur in presenza di proposte progettuali e traducendole, come in questo caso, in una proposta concreta nata proprio all’interno della Commissione stessa e indirizzata direttamente al Comandante Manzo. Intendiamo dunque ringraziare l’Amministrazione e gli uffici tecnici per aver finalmente dato seguito a questa misura fondamentale per la tutela della pubblica incolumità.

Restiamo in attesa delle altre segnalate ad esempio su via San Severo/via Forcella

Tuttavia, accanto alla soddisfazione, non possiamo non esprimere un profondo rammarico per l’iter che ha portato a questo risultato. Nonostante la proposta fosse stata avanzata con largo anticipo e con motivazioni tecniche solide, all’epoca fu ritenuta inutile, dispendiosa e del tutto inattuabile.

È un peccato constatare che, per giungere a questo necessario cambio di visione e di idea, non siano bastati gli indirizzi specifici della Commissione Territorio. Resta l’amarezza nel vedere che si sia reso necessario il verificarsi di incidenti stradali, alcuni dei quali gravi e con pesanti conseguenze, affinché l’Amministrazione si convincesse della bontà e dell’urgenza di quanto da noi suggerito da tempo. La Commissione continuerà a lavorare con rigore affinché la prevenzione diventi la priorità assoluta e le proposte orientate alla sicurezza dei foggiani trovino ascolto immediato, senza dover più attendere il tributo di tragici eventi per essere considerate degne di attuazione.”

© StatoQuotidiano – Riproduzione riservata