Foggia, in arrivo il tesseramento di Biasiol: attesa per il via libera ufficiale

Foggia, in arrivo il tesseramento di Biasiol: attesa per il via libera ufficiale

Il Foggia Calcio è pronto a completare il tesseramento di Eric Biasiol, difensore centrale attualmente in forza all’Heraclea

Foggia, in arrivo il tesseramento di Biasiol: attesa per il via libera ufficiale

Eric Biasiol - Fonte Immagine: cornerfootball.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia Calcio è pronto a completare il tesseramento di Eric Biasiol, difensore centrale attualmente in forza all’Heraclea. La società rossonera ha già inviato tutta la documentazione necessaria agli organi competenti e ora resta in sospeso solo il via libera ufficiale.

L’iter previsto segue un precedente simile al trasferimento di Kragl dalla Fidelis Andria al Trapani lo scorso anno, che aveva aperto la possibilità di operazioni dalla Serie D alla Serie C, anche per giocatori svincolati e a mercato chiuso. Nel frattempo, Biasiol si allena già con il gruppo guidato da Michele Pazienza.

Il possibile tesseramento del difensore potrebbe aprire la strada a ulteriori operazioni tra club di Serie C e calciatori di Serie D, rendendo la normativa sul trasferimento a mercato chiuso una strategia concreta per rinforzare le rose anche fuori dai termini canonici del calciomercato.

Lo riporta antennasud.com.

