Il Foggia Calcio è pronto a completare il tesseramento di Eric Biasiol, difensore centrale attualmente in forza all’Heraclea. La società rossonera ha già inviato tutta la documentazione necessaria agli organi competenti e ora resta in sospeso solo il via libera ufficiale.

L’iter previsto segue un precedente simile al trasferimento di Kragl dalla Fidelis Andria al Trapani lo scorso anno, che aveva aperto la possibilità di operazioni dalla Serie D alla Serie C, anche per giocatori svincolati e a mercato chiuso. Nel frattempo, Biasiol si allena già con il gruppo guidato da Michele Pazienza.

Il possibile tesseramento del difensore potrebbe aprire la strada a ulteriori operazioni tra club di Serie C e calciatori di Serie D, rendendo la normativa sul trasferimento a mercato chiuso una strategia concreta per rinforzare le rose anche fuori dai termini canonici del calciomercato.

Lo riporta antennasud.com.