Foggia, mister Pazienza presenta la sfida con il Crotone: conferenza stampa alla Sala “A. Fesce”

FOGGIA – Vigilia di campionato in casa rossonera. Domani, venerdì 20 febbraio alle ore 12, mister Michele Pazienza incontrerà i giornalisti per la consueta conferenza stampa di presentazione della gara tra Foggia e Crotone.
L’appuntamento è fissato presso la Sala Stampa “A. Fesce”, dove il tecnico rossonero analizzerà i temi della partita, lo stato di forma della squadra e le possibili scelte in vista del match.
Si tratta di un confronto importante per il Foggia, chiamato a dare continuità al proprio percorso in campionato contro una formazione storicamente competitiva come il Crotone. Durante l’incontro con i media, Pazienza farà il punto anche sulla condizione del gruppo e sugli obiettivi della gara.
