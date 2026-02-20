Edizione n° 5983

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia – Crotone, Pazienza carico: “Pronti per la sfida, daremo tutto” (FOTO- VIDEO)

PAZIENZA FOGGIA Foggia – Crotone, Pazienza carico: “Pronti per la sfida, daremo tutto” (FOTO- VIDEO)

L’appuntamento è fissato presso la Sala Stampa “A. Fesce”, dove il tecnico rossonero analizzerà i temi della partita

Foggia, mister Pazienza presenta la sfida con il Crotone: conferenza stampa alla Sala “A. Fesce”

Foggia, mister Pazienza presenta la sfida con il Crotone: conferenza stampa alla Sala “A. Fesce”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Vigilia di campionato in casa rossonera. Domani, venerdì 20 febbraio alle ore 12, mister Michele Pazienza incontrerà i giornalisti per la consueta conferenza stampa di presentazione della gara tra Foggia e Crotone.

L’appuntamento è fissato presso la Sala Stampa “A. Fesce”, dove il tecnico rossonero analizzerà i temi della partita, lo stato di forma della squadra e le possibili scelte in vista del match.

Si tratta di un confronto importante per il Foggia, chiamato a dare continuità al proprio percorso in campionato contro una formazione storicamente competitiva come il Crotone. Durante l’incontro con i media, Pazienza farà il punto anche sulla condizione del gruppo e sugli obiettivi della gara.

video fotogallery enzo maizzi 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO