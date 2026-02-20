Edizione n° 5982

Home // Prima pagina // Giovane bloccato nel caveau UniCredit per nove ore: liberato all'alba

GIOVANE UNICREDIT Giovane bloccato nel caveau UniCredit per nove ore: liberato all’alba

Momenti di tensione nella serata di giovedì 19 febbraio a Milano, dove un 24enne è rimasto intrappolato per l’intera notte nel caveau

Giovane bloccato nel caveau UniCredit per nove ore: liberato all’alba

Giovane bloccato nel caveau UniCredit - Fonte Immagine: ilmattino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Prima pagina //

Momenti di tensione nella serata di giovedì 19 febbraio a Milano, dove un 24enne è rimasto intrappolato per l’intera notte nel caveau della filiale UniCredit di Viale Certosa. L’allarme è scattato intorno alle 21, dando il via a un’imponente operazione di soccorso conclusa solo alle prime luci del mattino, dopo circa nove ore di intervento ininterrotto.

Le operazioni di salvataggio si sono rivelate particolarmente complesse. I Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare una cassaforte secondaria che custodiva le chiavi necessarie ad attivare il meccanismo di apertura del caveau principale. Un lavoro tecnico delicato e prolungato, che ha impegnato le squadre per tutta la notte, con l’ultimo rientro in caserma attorno alle 5 del mattino di venerdì.

Intorno alla mezzanotte sono intervenuti anche i sanitari del 118 per verificare le condizioni del giovane. Nonostante le lunghe ore trascorse in isolamento, il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze fisiche e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Determinante si è rivelata la presenza di moderni sistemi di aerazione, che hanno assicurato un costante ricambio d’aria all’interno dell’area blindata.

Resta ancora da chiarire perché il 24enne si trovasse nel caveau oltre l’orario di chiusura e quale fosse il suo ruolo all’interno della filiale. I Carabinieri hanno avviato accertamenti e stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto e fare luce sui contorni della vicenda.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

