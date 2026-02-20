Grande partecipazione a Manfredonia per le ragioni del "SÌ" alla Riforma della Giustizia

Si è tenuto ieri, in una cornice di pubblico straordinaria, il convegno organizzato dal Comitato “SÌ Riforma” di Manfredonia presso la Sala Aronne Del Vecchio.

L’incontro, introdotto dal Presidente del comitato locale, l’avv. Cristiano Romani, ha visto la partecipazione di una sala gremita di cittadini, professionisti e addetti ai lavori, segno di un forte interesse del territorio verso i temi della giustizia.

Il dibattito è entrato nel vivo grazie agli interventi di due relatori di altissimo profilo, che hanno analizzato i quesiti referendari sotto il profilo tecnico e costituzionale: Il Dott. Alfonso D’Avino (Procuratore Capo presso il Tribunale di Parma): ha offerto una prospettiva dall’interno della magistratura, evidenziando la necessità di interventi che restituiscano efficienza e terzietà al sistema. L’avv. Giulio Treggiari (Coordinatore del Comitato Territoriale per il SÌ e rappresentante della Camera Penale di Capitanata): ha posto l’accento sulle garanzie del cittadino e sulla necessità di una netta separazione delle funzioni per assicurare un processo equo.

I punti chiave emersi del percghè votare SI.

Durante il convegno, i relatori hanno ribadito che il voto favorevole non è un attacco alla magistratura, ma uno strumento per rinnovare un sistema che necessita di maggiore equilibrio. Separazione delle Carriere: Impedire il passaggio continuo tra il ruolo di accusatore (PM) e quello di giudice, per garantire che chi giudica sia davvero “terzo” rispetto alle parti. Riforma del CSM: Contrastare il fenomeno delle “correnti” all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, rendendo le nomine basate sul merito e non su logiche di appartenenza politica o associativa. Equa Valutazione dei Magistrati: Consentire ai membri laici (avvocati e professori) di partecipare alla valutazione dell’operato dei magistrati nei consigli giudiziari, garantendo maggiore trasparenza.

“La giustizia deve essere un servizio per il cittadino, non un potere autoreferenziale. Il SÌ è un passo verso un sistema più moderno e giusto per tutti.”

Il Presidente Cristiano Romani ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come Manfredonia abbia risposto con maturità a un invito al confronto democratico. L’obiettivo del Comitato rimane quello di informare correttamente la cittadinanza affinché il voto sia consapevole e mirato a una riforma strutturale dello Stato.

