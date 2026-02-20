Edizione n° 5983

"IGOR EROE" “Igor. L’eroe romantico del calcio”: a fine marzo nelle sale il documentario su Protti

Il film ripercorre la carriera e l’umanità di un bomber fuori dagli schemi, capace di lasciare un segno profondo non solo per i gol realizzati

Redazione
20 Febbraio 2026
BARI – Un omaggio a uno degli attaccanti più amati degli anni Novanta, simbolo di un calcio passionale e autentico. Arriverà a fine marzo nelle sale cinematografiche “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il documentario dedicato a Igor Protti, diretto da Luca Dal Canto e scritto dallo stesso Dal Canto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. La produzione è firmata da PianoB Distribuzioni.

Il film ripercorre la carriera e l’umanità di un bomber fuori dagli schemi, capace di lasciare un segno profondo non solo per i gol realizzati ma per il suo legame viscerale con le piazze in cui ha giocato. Il racconto visivo – come si legge nella nota di presentazione – riporta lo spettatore in un’epoca in cui il calcio era fatto di “bandiere”, di campioni con la maglia sporca di fango, di figurine scambiate sotto il banco e di stadi gremiti la domenica.

Un calcio definito “viscerale, umano, mitico e commovente”, che secondo gli autori si è progressivamente trasformato con l’inizio del nuovo millennio. In quel panorama, Igor Protti viene raccontato come uno degli ultimi eroi romantici del pallone.

Riminese, attaccante di provincia capace di imporsi ai massimi livelli, Protti ha scritto pagine importanti soprattutto con la maglia del Bari, con cui nella stagione 1995-1996 si laureò capocannoniere della Serie A, nonostante la retrocessione dei biancorossi. Un’impresa rimasta nella memoria dei tifosi e nella storia del campionato italiano.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Rimini, Virescit Bergamo, Lazio, Messina, Napoli e Livorno, diventando un punto di riferimento per diverse piazze calcistiche grazie al suo spirito combattivo e alla sua autenticità.

Oggi Protti sta affrontando una malattia che ne limita le apparizioni pubbliche, ma il documentario restituisce l’immagine di un uomo che ha saputo incarnare valori sportivi e umani profondi, mantenendo un rapporto diretto e sincero con i tifosi.

Il film si arricchisce delle testimonianze di protagonisti di quell’epoca, tra cui Giuseppe Signori, Fabio Galante, Sandro Tovalieri, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli e Giorgio Chiellini, oltre a contributi di giornalisti e sociologi. Ampio spazio è dedicato anche ai filmati di repertorio, che ricostruiscono le stagioni più intense della carriera del bomber romagnolo.

“Igor. L’eroe romantico del calcio” si propone così come un viaggio nella memoria collettiva di un’intera generazione di tifosi, celebrando non solo un centravanti prolifico, ma un simbolo di un calcio che molti continuano a rimpiangere. Lo riporta l’Ansa.

