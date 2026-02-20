Il Bif&St 2026 rende omaggio a Claudia Cardinale: sarà suo il volto del manifesto ufficiale

BARI – Sarà Claudia Cardinale, scomparsa nel settembre scorso, il volto simbolo della 17ª edizione del Bif&St – Bari International Film & Tv Festival, in programma nel capoluogo pugliese dal 21 al 28 marzo 2026. Un omaggio intenso e carico di significato che il festival dedica a una delle attrici più iconiche del cinema italiano e internazionale.

Il manifesto ufficiale della rassegna ritrae Cardinale sul set de “La ragazza con la valigia” di Valerio Zurlini, uno dei titoli più emblematici della sua carriera. Il film sarà proiettato durante il festival, offrendo al pubblico l’occasione di rivedere sul grande schermo una delle interpretazioni più amate dell’attrice.

A spiegare la scelta è il direttore artistico del Bif&St 2026, Oscar Iarussi: “Claudia Cardinale, alla cui memoria ci inchiniamo, è un’icona degli splendori del cinema italiano nelle sue stagioni d’oro, ma anche un simbolo indomabile – come la definisce la figlia Claudia Squitieri – del coraggio e della tenacia delle donne”.

Un tributo che va oltre la celebrazione artistica. Per Iarussi, Cardinale “resta un’incarnazione dei fervidi incroci culturali, artistici e sociali tra l’Europa e il Mediterraneo”, dimensione che ispira il lavoro del Bif&St, in particolare attraverso la sezione Meridiana e le imminenti retrospettive dedicate a Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche.

Attrice di fama internazionale, Claudia Cardinale ha attraversato le stagioni d’oro del cinema italiano collaborando con maestri come Federico Fellini e Luchino Visconti, oltre a ispirare intellettuali e scrittori del calibro di Alberto Moravia. Già ospite del Bif&St nelle edizioni del 2011 e del 2016, aveva instaurato un legame speciale con il pubblico barese e con la manifestazione.

Il Bif&St 2026 è promosso dalla Regione Puglia, presieduta da Antonio Decaro, ed è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e numerosi partner pubblici e privati.

Con la scelta di Claudia Cardinale come immagine ufficiale, il festival conferma la propria vocazione: custodire la memoria del grande cinema e, al tempo stesso, rilanciarne l’eredità culturale nel dialogo tra Mediterraneo ed Europa. Un manifesto che diventa così non solo simbolo di un’edizione, ma dichiarazione d’identità di una rassegna sempre più centrale nel panorama cinematografico italiano. Lo riporta l’ANSA.