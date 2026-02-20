Edizione n° 5983

LECCE DI FRANCESCO Lecce-Inter, Di Francesco: “Diamo continuità ai risultati”

"Intensità superiore per restare in partita”

Di Francesco: "Con l'Udinese cambio modulo? Abbiamo duttilità tattica"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Lecce-Inter, Di Francesco: “Diamo continuità ai risultati. Intensità superiore per restare in partita”

LECCE – Dare seguito al momento positivo e provare a tenere in bilico la sfida fino all’ultimo minuto. È questo l’obiettivo del Lecce alla vigilia della gara contro l’Inter, in programma al Via del Mare, che si preannuncia sold out. A poco più di un mese dall’ultimo confronto in campionato, i giallorossi arrivano all’appuntamento galvanizzati dai successi contro Cagliari e Udinese.

Di fronte, però, ci sarà un’Inter chiamata a gestire un momento cruciale della stagione: solida in campionato, ma impegnata anche nella difficile rimonta europea in Champions League. Un incrocio delicato che Eusebio Di Francesco analizza con lucidità nella conferenza stampa della vigilia.

“È necessario dare continuità di prestazioni e di risultati – ha dichiarato il tecnico salentino –. Noi viviamo di risultati e vorrei mantenere questa costanza a partire dalla prossima partita. Domani affronteremo una squadra infastidita dalla Champions, difficile da incontrare in campionato. Sarà l’atteggiamento a fare la differenza”.

Per Di Francesco, l’attenzione dovrà restare alta per tutti i novanta minuti. “Durante la settimana ho spronato i ragazzi a mantenere concentrazione e intensità costanti. L’intensità deve essere superiore a quella dell’Inter: il divario tecnico esiste e loro hanno qualità tali da sopperire anche alle eventuali assenze”.

Il tecnico sottolinea anche l’importanza della lettura tattica della gara: “Se perdi i duelli individuali, bisogna porre rimedio con situazioni di superiorità o inferiorità numerica. L’intelligenza tattica sarà determinante”.

Sul fronte formazione, rientra dalla squalifica Banda, in possibile ballottaggio con Sottil, ma Di Francesco non anticipa le scelte: “Non dirò mai chi partirà dal primo minuto. Entrambi giocheranno, chi dall’inizio e chi a partita in corso. Dobbiamo cercare di sfruttare anche la loro stanchezza e tenere la gara in equilibrio fino alla fine”.

Il Lecce attraversa uno dei momenti migliori della stagione sotto il profilo dei risultati, anche se l’allenatore invita a non abbassare la guardia: “Veniamo dai migliori dieci giorni del campionato per quanto riguarda i risultati, ma sulle prestazioni non sono completamente d’accordo. Possiamo e dobbiamo fare meglio”.

Determinante potrebbe essere anche il fattore ambientale. “L’entusiasmo è molto positivo rispetto a qualche settimana fa – ha osservato – ma dobbiamo pensare soprattutto alla preparazione della partita, senza lasciare nulla al caso”.

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Stulic: “Non si è allenato per tutta la settimana a causa di una brutta distorsione rimediata a Cagliari. Lo staff medico sta facendo il possibile per renderlo disponibile”.

Il Lecce si prepara dunque a una sfida ad alta intensità, consapevole delle difficoltà ma deciso a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa. Lo riporta l’Ansa.

LASCIA UN COMMENTO