Luigi Di Maio è diventato professore onorario del King’s College di Londra. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex vicepremier italiano attraverso i suoi canali social.

Già esponente di primo piano del Movimento 5 Stelle e attualmente rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico, Di Maio entrerà a far parte del Dipartimento di Studi sulla Difesa, all’interno della Facoltà di Scienze Sociali dell’ateneo britannico.

«Una nuova sfida. Sempre la stessa passione», ha scritto sui social commentando il nuovo incarico accademico. Il King’s College di Londra è una delle università più prestigiose del Regno Unito, in particolare nel campo degli studi strategici e della sicurezza internazionale. La nomina rappresenta un ulteriore tassello nel percorso istituzionale e internazionale intrapreso da Di Maio dopo la sua esperienza di governo in Italia. Fonte: Open