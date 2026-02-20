Edizione n° 5983

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Manfredonia, Consiglio Comunale il 27 febbraio: in discussione IMU, IRPEF e bilancio 2026-2028

MANFREDONIA CONSIGLIO Manfredonia, Consiglio Comunale il 27 febbraio: in discussione IMU, IRPEF e bilancio 2026-2028

Appuntamento alle ore 15 nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. Tra i punti all’ordine del giorno aliquote IMU, addizionale IRPEF, tariffe TARI e bilancio di previsione

Manfredonia, Consiglio Comunale il 27 febbraio: in discussione IMU, IRPEF e bilancio 2026-2028

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – È stato convocato per giovedì 27 febbraio 2026 alle ore 15:00 il Consiglio Comunale di Manfredonia. La seduta si terrà presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico e prevede un ordine del giorno particolarmente rilevante per la programmazione economico-finanziaria dell’Ente.

Diversi i temi centrali che saranno affrontati dall’assise cittadina, con particolare attenzione a tributi locali, tariffe e strumenti di programmazione.

I punti all’ordine del giorno
Tra gli argomenti in discussione:

Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 65 del regolamento comunale;

Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’11 febbraio 2026, relativo all’esercizio provvisorio per il referendum confermativo del 22-23 marzo 2026;

Determinazione dei valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’annualità 2026, in applicazione dell’art. 14 del regolamento comunale IUC;

Applicazione dell’art. 172, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, riguardante aree e fabbricati da destinare a residenza e attività produttive e terziarie, con determinazione del prezzo di cessione;

Conferma dell’addizionale comunale IRPEF per il 2026;

Conferma delle tariffe TARI deliberate nel 2025, per il ciclo di programmazione 2026-2028 (annualità 2026), con provvedimento ponte;

Approvazione delle aliquote IMU 2026 e del relativo prospetto;

Esame e approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026-2028 e del Bilancio di previsione 2026-2028.

Focus su tributi e bilancio
La seduta assume particolare importanza per le decisioni relative ai principali tributi comunali – IMU, TARI e addizionale IRPEF – oltre che per l’approvazione degli strumenti fondamentali di pianificazione finanziaria del triennio 2026-2028.

L’approvazione del bilancio di previsione e della NADUP rappresenta infatti un passaggio cruciale per definire le linee strategiche e operative dell’amministrazione comunale nei prossimi tre anni.

Il Consiglio Comunale sarà aperto secondo le modalità previste dal regolamento vigente.

1 commenti su "Manfredonia, Consiglio Comunale il 27 febbraio: in discussione IMU, IRPEF e bilancio 2026-2028"

  1. Egregio sindaco se abbassate la tari ad esempio x quattro persone apposto di pagare 420 si paga 350 euro io sono il primo che la pago l evasione deriva anche dal fatto che se si abbassano le tasse tutti avrebbero modo di pagare il punto che a Manfredonia è un continuo magna magna il lavoro che manca i giovani vanno via un ospedale ridotto a pezzi ormai è una città alla deriva

LASCIA UN COMMENTO