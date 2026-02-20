MANFREDONIA (FG) – Dopo oltre dieci anni di stop, riprendono i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del comparto CA9. Un passaggio atteso da tempo dai residenti e frutto di un’intesa tra il Comune e il Consorzio incaricato degli interventi.

A comunicarlo è l’amministrazione della città di Manfredonia, con l’assessore all’Urbanistica Giovanni Mansueto che sottolinea il lavoro svolto dagli uffici e dall’ente per sbloccare una situazione ferma da anni.

La ripresa dei lavori è stata resa possibile grazie alla decisione dell’amministrazione comunale di sospendere il giudizio in corso tra Comune e Consorzio. Da parte di quest’ultimo è arrivato l’impegno a completare le opere entro un anno dal rilascio del permesso di costruire. Permesso che è stato rilasciato dagli uffici comunali la scorsa settimana, consentendo l’avvio del cantiere lunedì 16 febbraio.

Gli altri comparti: CA4 e CA5

Parallelamente proseguono gli interventi anche in altri comparti della città.

Nel Comparto CA4, dove le opere di urbanizzazione sono già in fase di realizzazione, gli uffici comunali hanno disposto la riduzione della polizza fideiussoria. Un atto tecnico che certifica lo stato di avanzamento dei lavori effettuati dal Consorzio e che, allo stesso tempo, punta a incentivare il completamento degli interventi entro il termine fissato del 30 ottobre 2026.

Per quanto riguarda il Comparto CA5, invece, è in corso l’iter di approvazione dell’atto di collaudo delle opere di urbanizzazione primarie già realizzate.

Nuovi interventi e progetti in arrivo

Accanto agli interventi sui comparti CA, l’amministrazione comunale ha avviato o programmato ulteriori opere di riqualificazione urbana. Tra queste:

l’avvio imminente dei lavori per un playground sportivo nel comparto CA1 , finanziato con fondi nazionali;

, finanziato con fondi nazionali; l’affidamento, nel dicembre 2025, della progettazione per il miglioramento della viabilità di Viale Leonardo da Vinci , per un importo complessivo di circa 650 mila euro ;

, per un importo complessivo di circa ; la destinazione di una parte significativa dei proventi del cosiddetto “Nuovo piano casa” a interventi di attrezzamento urbano, riqualificazione delle aree verdi, forestazione e rinaturalizzazione nei comparti CA.

L’obiettivo: completare le urbanizzazioni

L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a monitorare costantemente lo stato dei lavori per garantire, nel più breve tempo possibile, la piena funzionalità delle aree residenziali interessate.

Un percorso che punta a recuperare ritardi accumulati negli anni e a migliorare la qualità della vita dei residenti di quartieri che, per lungo tempo, hanno atteso il completamento delle infrastrutture e dei servizi essenziali.