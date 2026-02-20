MANFREDONIA – Si avvicina la “Notte Colorata”, uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale di Manfredonia: animazione, musica, intrattenimento e degustazioni animeranno le vie del centro storico. In programma l’ultima Gran Parata con gruppi mascherati e carri allegorici e, a seguire, lo show “Balla Italia”, live 100% italiano, in Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle 22.30 circa.

Accanto agli eventi principali, spazio anche alle iniziative dedicate ai più piccoli, come Pompieropoli al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana e La Notte Bianca delle Fiabe, promossa dall’associazione Il Sogno di Marilù.

Allarme sicurezza tra i giovanissimi

Alla luce di quanto accaduto durante la golden night, lo scorso martedì 17 febbraio 2026, gli organizzatori avrebbero comunicato che sabato saranno effettuati controlli con alcoltest sia alla partenza della sfilata sia lungo l’intero itinerario, come già avvenuto nelle precedenti edizioni. L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento della manifestazione, tutelando lo spirito festoso e inclusivo del Carnevale. Intanto, si segnalano voci di risse tra giovanissimi, sempre nella sera della sfilata dello scorso martedì 17 febbraio. L’obiettivo è quello di evitare nuove situazioni di disagio tra giovanissimi e cittadini.

Il programma della Notte Colorata

Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

Pompieropoli: visita al Museo e aree ludiche per bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e vivere un’esperienza “da veri eroi”, alla ricerca del “leggendario biglietto d’oro”.

Ore 18.00 – Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei partecipanti alla sfilata.

Piazza Marconi – Opening

Esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.

Ore 19.00 – Partenza Gran Parata Meraviglie, gruppi mascherati e carri allegorici

Ad aprire la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani.

Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede.

Diretta streaming: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino, Rete Smash e Stato Quotidiano.

Dalle 21.00 in poi – Il Sogno di Marilù (Via San Lorenzo 269)

La Notte Bianca delle Fiabe: evento culturale dedicato all’infanzia, con letture e narrazione per valorizzare ascolto e immaginazione.

Info: 391.1629861.

Ore 20.00 – Centro storico

Notte Colorata del Carnevale.

Ore 22.00 circa – Palco Piazza Papa Giovanni XXIII

Spettacolo della Notte Colorata.

Ore 22.30 circa – Piazza Papa Giovanni XXIII

Balla Italia – show live 100×100 italiano.