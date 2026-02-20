MANFREDONIA – Si avvicina la “Notte Colorata”, uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale di Manfredonia: animazione, musica, intrattenimento e degustazioni animeranno le vie del centro storico. In programma l’ultima Gran Parata con gruppi mascherati e carri allegorici e, a seguire, lo show “Balla Italia”, live 100% italiano, in Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle 22.30 circa.
Accanto agli eventi principali, spazio anche alle iniziative dedicate ai più piccoli, come Pompieropoli al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana e La Notte Bianca delle Fiabe, promossa dall’associazione Il Sogno di Marilù.
Allarme sicurezza tra i giovanissimi
Il programma della Notte Colorata
Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana
Pompieropoli: visita al Museo e aree ludiche per bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e vivere un’esperienza “da veri eroi”, alla ricerca del “leggendario biglietto d’oro”.
Ore 18.00 – Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei partecipanti alla sfilata.
Piazza Marconi – Opening
Esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.
Ore 19.00 – Partenza Gran Parata Meraviglie, gruppi mascherati e carri allegorici
Ad aprire la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani.
Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede.
Diretta streaming: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino, Rete Smash e Stato Quotidiano.
Dalle 21.00 in poi – Il Sogno di Marilù (Via San Lorenzo 269)
La Notte Bianca delle Fiabe: evento culturale dedicato all’infanzia, con letture e narrazione per valorizzare ascolto e immaginazione.
Info: 391.1629861.
Ore 20.00 – Centro storico
Notte Colorata del Carnevale.
Ore 22.00 circa – Palco Piazza Papa Giovanni XXIII
Spettacolo della Notte Colorata.
Ore 22.30 circa – Piazza Papa Giovanni XXIII
Balla Italia – show live 100×100 italiano.
Biglietti tribune e informazioniSono disponibili i biglietti per le tribune di Piazza Marconi al costo di 10 euro: acquistabili online su CiaoTickets e presso le biglietterie del Bar Impero (Piazza Marconi) e del Bar Fiore (via Scaloria).
https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/notte-colorata-tribuna-carnevale-di-manfredonia