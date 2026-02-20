Edizione n° 5983

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, torna la “Notte Colorata”: Gran Parata, musica live e iniziative per famiglie. “Impegno per massima sicurezza”

NOTTE COLORATA 21.02 Manfredonia, torna la “Notte Colorata”: Gran Parata, musica live e iniziative per famiglie. “Impegno per massima sicurezza”

In programma l’ultima Gran Parata con gruppi mascherati e carri allegorici e, a seguire, lo show “Balla Italia”, live 100% italiano, in Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle 22.30 circa

LEGGI ANCHE //  Carnevale di Manfredonia, alcuni ragazzi ubriachi durante la Golden Night: alcoltest per la sfilata di sabato
notte colorata 2024 - ph gianluca totaro

notte colorata 2024 - ph gianluca totaro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cronaca // Eventi //

MANFREDONIA – Si avvicina la “Notte Colorata”, uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale di Manfredonia: animazione, musica, intrattenimento e degustazioni animeranno le vie del centro storico. In programma l’ultima Gran Parata con gruppi mascherati e carri allegorici e, a seguire, lo show “Balla Italia”, live 100% italiano, in Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle 22.30 circa.

POTREBBE INTERESSARTI // Manfredonia. “Malamovida” e Carnevale, stop alla musica dalle 2 alle 9 del 22 febbraio

Accanto agli eventi principali, spazio anche alle iniziative dedicate ai più piccoli, come Pompieropoli al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana e La Notte Bianca delle Fiabe, promossa dall’associazione Il Sogno di Marilù.

Allarme sicurezza tra i giovanissimi

POTREBBE INTERESSARTI // Manfredonia. “Malamovida” e Carnevale, stop alla musica dalle 2 alle 9 del 22 febbraio

Alla luce di quanto accaduto durante la golden night, lo scorso martedì 17 febbraio 2026, gli organizzatori avrebbero comunicato che sabato saranno effettuati controlli con alcoltest sia alla partenza della sfilata sia lungo l’intero itinerario, come già avvenuto nelle precedenti edizioni. L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento della manifestazione, tutelando lo spirito festoso e inclusivo del Carnevale. Intanto, si segnalano voci di risse tra giovanissimi, sempre nella sera della sfilata dello scorso martedì 17 febbraio. L’obiettivo è quello di evitare nuove situazioni di disagio tra giovanissimi e cittadini.

Il programma della Notte Colorata

Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana
Pompieropoli: visita al Museo e aree ludiche per bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e vivere un’esperienza “da veri eroi”, alla ricerca del “leggendario biglietto d’oro”.

Ore 18.00 – Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei partecipanti alla sfilata.

Piazza Marconi – Opening
Esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.

Ore 19.00 – Partenza Gran Parata Meraviglie, gruppi mascherati e carri allegorici
Ad aprire la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani.

Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede.

Diretta streaming: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino, Rete Smash e Stato Quotidiano.

Dalle 21.00 in poi – Il Sogno di Marilù (Via San Lorenzo 269)
La Notte Bianca delle Fiabe: evento culturale dedicato all’infanzia, con letture e narrazione per valorizzare ascolto e immaginazione.
Info: 391.1629861.

Ore 20.00 – Centro storico
Notte Colorata del Carnevale.

Ore 22.00 circa – Palco Piazza Papa Giovanni XXIII
Spettacolo della Notte Colorata.

Ore 22.30 circa – Piazza Papa Giovanni XXIII
Balla Italia – show live 100×100 italiano.

Biglietti tribune e informazioniSono disponibili i biglietti per le tribune di Piazza Marconi al costo di 10 euro: acquistabili online su CiaoTickets e presso le biglietterie del Bar Impero (Piazza Marconi) e del Bar Fiore (via Scaloria).
Link: (non lo inserisco “cliccabile” qui in redazione, ma è questo)
https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/notte-colorata-tribuna-carnevale-di-manfredonia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO