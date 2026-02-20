Edizione n° 5983

Monte ingaggi Lega Pro: Foggia e Cerignola tra le società più spendaccione del Girone C

FOGGIA CERIGNOLA Monte ingaggi Lega Pro: Foggia e Cerignola tra le società più spendaccione del Girone C

Il Calcio Foggia 1920 registra un totale di 2.744.472 euro, di cui 934.818 euro destinati ai premi contrattuali e 1.809.654 euro agli stipendi fissi

Monte ingaggi Lega Pro: Foggia e Cerignola tra le società più spendaccione del Girone C

Foggia - AtalantaU23 - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

Secondo i dati aggiornati al 5 febbraio 2026 relativi agli emolumenti, premi e diritti delle società associate alla Lega Pro, il Calcio Foggia 1920 registra un totale di 2.744.472 euro, di cui 934.818 euro destinati ai premi contrattuali e 1.809.654 euro agli stipendi fissi. Questo posiziona il club rossonero al 27° posto nella classifica generale, ma al 13° posto nel girone C per spese complessive tra tesserati, staff tecnico e dirigenziale, dietro a squadre come Catania, Benevento e Salernitana.

L’Audace Cerignola, guidata dal patron Grieco, supera invece il Foggia in termini di spese: 2.206.260 euro di monte ingaggi fisso e 1.480.250 euro di premi contrattuali, per un totale di 3.686.510 euro, circa un milione in più rispetto al Foggia.

Tra le altre note della classifica, solo cinque squadre percepiscono diritti televisivi, mentre l’Az Picerno chiude il girone C con 1.299.032 euro tra stipendi e premi, poco sopra il Foggia, ma con soli 6 punti in più in classifica.

Lo riporta foggiatoday.it.

