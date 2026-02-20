Rettifica (20.02.2026, Manfredonia).
20 Febbraio 2026 - ore 10:13
3 commenti su "Ordinanza Comune Manfredonia: sgombero entro 5 giorni di immobili comunali"
perché non intervenite in zona ASI Porto Alti fondali zona acqua di cristo dove sorge complesso di appartamenti difformi al 100/100 ai permessi di costruzioni? non esistono uffici , non esiste nessun albergo, residence o case vacanze , solo una certezza il sequestro di un lotto da parte della GDF , varco di emergenza soppresso .
Nessun provvedimento, nessuna azione ,nessuna parola da parte degli uffici tecnici e dell’intera amministrazione comunale, nessuna parola dal presidente dell’ASI
Una amministrazione silente, dirigenti del settore urbanistica assenti e un consorzio mai pervenuto .
Questa amministrazione che si vanta di legalità perchè non è ancora intervenuta ? gli abusi non sono tutti uguali ?
Si resta in attesa di legalità
Non venite a Manfredonia strade del terzo mondo se lasciavano la breccia era meglio
I Polder…