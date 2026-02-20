Edizione n° 5983

Ordinanza Comune Manfredonia: sgombero entro 5 giorni di immobili comunali

COMUNE MANFREDONIA Ordinanza Comune Manfredonia: sgombero entro 5 giorni di immobili comunali

Dopo mesi di procedimento e verifiche, arriva l’ordinanza che impone il rilascio di immobili comunali ancora occupati

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Rettifica (20.02.2026, Manfredonia).

3 commenti su "Ordinanza Comune Manfredonia: sgombero entro 5 giorni di immobili comunali"

  1. perché non intervenite in zona ASI Porto Alti fondali zona acqua di cristo dove sorge complesso di appartamenti difformi al 100/100 ai permessi di costruzioni? non esistono uffici , non esiste nessun albergo, residence o case vacanze , solo una certezza il sequestro di un lotto da parte della GDF , varco di emergenza soppresso .
    Nessun provvedimento, nessuna azione ,nessuna parola da parte degli uffici tecnici e dell’intera amministrazione comunale, nessuna parola dal presidente dell’ASI
    Una amministrazione silente, dirigenti del settore urbanistica assenti e un consorzio mai pervenuto .
    Questa amministrazione che si vanta di legalità perchè non è ancora intervenuta ? gli abusi non sono tutti uguali ?
    Si resta in attesa di legalità

Lascia un commento

