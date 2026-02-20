Edizione n° 5983

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Home // Gargano // Casa Sollievo, De Leonardis: “Decaro intervenga a tutela del personale. Da Emiliano solo chiacchiere”

GIANNICOLA DE LEONARDIS Casa Sollievo, De Leonardis: “Decaro intervenga a tutela del personale. Da Emiliano solo chiacchiere”

"Si tratta di somme che fanno la differenza in un bilancio familiare, oltre che di tutelare professionisti che costituiscono l'eccellenza sanitaria"

Giannicola De Leonardis fa la storia: per la quinta volta consecutiva eletto consigliere regionale

IMMAGINE ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

“La notizia delle scorse ore per cui sarebbero pronti ad essere depositati al Tribunale del lavoro di Foggia ben 1300 decreti ingiuntivi del personale sanitario in servizio nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per il mancato adeguamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024, è ulteriore elemento di sconforto in una vicenda dove una vera e propria eccellenza sanitaria di livello nazionale ed internazionale sta vivendo ormai da tempo in affanno e sofferenza.

Mi chiedo quale sia stato il contributo risolutivo della mediazione dell’ex presidente Emiliano il quale, a fine dicembre, annunciava in pompa magna il supporto della Regione Puglia per il superamento delle tensioni riguardanti la questione del contratto del personale operante nella struttura voluta da San Pio. Inaccettabile che eventuali contenziosi economici o ritardi nei rapporti finanziari tra azienda e Regione, che pure si era impegnata a sbloccare dei crediti che la struttura vanta nei confronti dell’ente, ricadano sui dipendenti ai quali, peraltro, spetterebbe anche il riconoscimento degli arretrati contrattuali.

Si tratta di somme che fanno la differenza in un bilancio familiare, oltre che di tutelare professionisti che costituiscono l’eccellenza sanitaria di una struttura imprescindibile e non solo di certo per la provincia di Foggia e per la Puglia. Auspico, dunque, che il neo presidente Decaro e l’assessore alla Sanità Pentassuglia intervengano immediatamente e con concretezza affinché la Regione Puglia sia effettivamente parte attiva e risolutrice per le proprie competenze per tutelare Casa Sollievo della Sofferenza e il personale sanitario.

Alle chiacchiere in libertà del centrosinistra che ha devastato il sistema sanitario pugliese siamo tristemente abituati da vent’anni. Ora basta, servono chiarezza e soluzioni”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

1 commenti su "Casa Sollievo, De Leonardis: “Decaro intervenga a tutela del personale. Da Emiliano solo chiacchiere”"

  1. Babbióne, Mlóne mannass li pagghiùle. Non è concepibile che la Puglia detenga la metà dei posti letto dell’Emilia (a parità di popolazione)) e la decima parte in termini di prestazioni sanitarie.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO