Home // Economia // Pensioni, l’INPS conferma l’aumento dei requisiti ma la situazione resta aperta

PENSIONI INPS Pensioni, l’INPS conferma l’aumento dei requisiti ma la situazione resta aperta

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 558 il 17 febbraio 2026, confermando l’aumento dei requisiti di accesso alle pensioni a partire dal 1° gennaio 2027

Pensioni, l’INPS conferma l’aumento dei requisiti ma la situazione resta aperta

INPS - Fonte Immagine: uilpa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Economia // Primo piano //

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 558 il 17 febbraio 2026, confermando l’aumento dei requisiti di accesso alle pensioni a partire dal 1° gennaio 2027, come previsto dalla recente legge di Bilancio. Si tratta di un atto formale, che recepisce quanto già stabilito dal governo, senza introdurre novità rispetto alle anticipazioni legislative.

Secondo quanto riportato dall’Istituto, dal 2027 la pensione di vecchiaia subirà un incremento di un mese sul requisito anagrafico, mentre le pensioni anticipate vedranno un aumento di un mese sul requisito contributivo. Dal 2028 scatteranno altri due mesi, completando così i tre mesi complessivi previsti per il biennio 2027-2028. Questi adeguamenti potrebbero riflettersi anche su altre prestazioni, come le pensioni anticipate contributive e l’assegno sociale, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Resta invece incerta l’ipotesi di ulteriori tre mesi di aumento dal 2029, recentemente indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato, trattandosi per ora di una proiezione tecnica.

L’INPS sottolinea che i decreti attuativi necessari per rendere operativi gli aumenti non sono ancora stati emanati. Questo significa che, pur essendo i requisiti aumentati “sulla carta”, la loro applicazione effettiva dipenderà dai provvedimenti del governo attesi nel corso del 2026.

Inoltre, la legge di Bilancio contiene ordini del giorno politici che impegnano l’esecutivo a valutare soluzioni alternative per mitigare l’inasprimento dei requisiti, aprendo concretamente la possibilità di correttivi o di un passo indietro sugli aumenti, come sostenuto dalla Lega e dalle opposizioni.

Il fattore politico è determinante: la prossima manovra finanziaria sarà l’ultima dell’attuale legislatura, e appare difficile che la maggioranza voglia presentarsi alle elezioni con l’onere di aver innalzato le pensioni di tre mesi. Per questo motivo, la partita sui requisiti pensionistici resta aperta e soggetta a possibili modifiche nei prossimi mesi.

Lo riporta investireoggi.it.

