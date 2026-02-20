La Corte dei conti accende i riflettori sull’attuazione in Puglia di uno dei progetti più delicati del Piano nazionale di ripresa e resilienza: il superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli. Con la deliberazione n. 31/2026/GEST, depositata il 18 febbraio 2026, la Sezione regionale di controllo per la Puglia fotografa lo stato di avanzamento, al 30 giugno 2025, dell’investimento M5C2–I2.2A, destinato a contrastare i ghetti e lo sfruttamento in agricoltura attraverso piani urbani integrati finanziati con risorse europee.

Il provvedimento, approvato dal Collegio presieduto da Cinzia Barisano e con relatore il magistrato Salvatore Romanazzi, si inserisce nell’ambito del controllo concomitante che la magistratura contabile esercita sui progetti PNRR, verificando non solo la regolarità della spesa ma, soprattutto, il raggiungimento concreto degli obiettivi fissati da Bruxelles. Ed è proprio questo il punto centrale: nel sistema del Recovery Fund le risorse non vengono erogate in base a quanto si spende, ma in base ai risultati certificati attraverso milestone e target. Ogni ritardo amministrativo può trasformarsi in un rischio finanziario.

In Puglia i Comuni coinvolti sono numerosi e distribuiti tra le province di Foggia, Bari, BAT e Brindisi. Tra questi figurano Carapelle, Carpino, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Poggio Imperiale, San Marco in Lamis e San Severo nel Foggiano; Turi nel Barese; Bisceglie e San Ferdinando di Puglia nella BAT; Brindisi. Si tratta di territori segnati da una presenza strutturale di lavoratori agricoli stagionali e, in alcuni casi, da insediamenti informali che negli anni hanno rappresentato una delle manifestazioni più evidenti del fenomeno del caporalato.

La relazione della Corte non ignora i passi avanti compiuti, ma evidenzia una situazione disomogenea. In diversi casi si registrano rallentamenti nelle procedure di gara, complessità nell’individuazione delle aree, difficoltà autorizzative e criticità organizzative interne agli enti locali. Il quadro che emerge è quello di amministrazioni chiamate a gestire risorse ingenti in tempi serrati, con strutture tecniche non sempre adeguate alla portata dell’intervento.

Particolare attenzione viene riservata ai Comuni della provincia di Foggia, area storicamente interessata da insediamenti spontanei di braccianti agricoli. Qui il superamento dei ghetti non è solo una questione urbanistica, ma un passaggio cruciale sul piano sociale e della legalità. La Corte sottolinea come il coordinamento tra Comuni, Prefetture e strutture regionali sia un elemento decisivo per evitare slittamenti che potrebbero compromettere il rispetto del cronoprogramma PNRR.

Il messaggio che arriva dalla magistratura contabile è chiaro: l’urgenza non riguarda soltanto la spesa, ma la capacità di trasformare le risorse in opere e servizi effettivamente funzionanti. L’investimento M5C2–I2.2A nasce per offrire soluzioni abitative dignitose, servizi essenziali e percorsi di integrazione ai lavoratori agricoli, sottraendoli alla marginalità e allo sfruttamento. Se gli interventi non verranno completati nei tempi previsti, il rischio non sarà soltanto la perdita di fondi, ma anche il fallimento di un obiettivo sociale di grande rilevanza.

La deliberazione è stata trasmessa, oltre che alla Regione Puglia, ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Prefetture competenti, al Ministero del Lavoro e al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi. Non si tratta di un atto sanzionatorio, ma di un richiamo puntuale alla responsabilità amministrativa e alla necessità di accelerare. Nel contesto del PNRR, la puntualità nell’attuazione non è un dettaglio burocratico: è la condizione indispensabile per non perdere un’occasione storica di risanamento e inclusione.