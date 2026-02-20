Edizione n° 5982

Beppe Signori a Manfredonia per il "Sì" al referendum: "La mia vicenda vi farà riflettere"
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

Tonino ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti casa: mistero sull'agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Provincia di Foggia, fondi per la Sp115. Ciruolo vota contro: "Intervento spot"

FOGGIA SP115 Provincia di Foggia, fondi per la Sp115. Ciruolo vota contro: “Intervento spot”

A votare contro è stato il consigliere Pasquale Ciruolo, unico a non allinearsi alla maggioranza che, ritrovata compattezza in aula

Provincia di Foggia, fondi per la Sp115. Ciruolo vota contro: "Intervento spot"

Pasquale Ciruolo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Via libera al Dup e al Bilancio di previsione 2026-2027 della Provincia di Foggia, ma non senza tensioni. A votare contro è stato il consigliere Pasquale Ciruolo, unico a non allinearsi alla maggioranza che, ritrovata compattezza in aula, ha approvato i principali strumenti di programmazione finanziaria. Assenti i consiglieri di opposizione Maurizio Accettulli e Antonio Berardi.

Al centro della polemica, il raddoppio dei fondi per la manutenzione straordinaria della Sp115 Foggia-Troia, con uno stanziamento aggiuntivo di un milione di euro che porta la dotazione complessiva a due milioni. Ciruolo ha definito la misura un “intervento spot”, parlando apertamente di accordo politico a scapito dei cittadini. Secondo il consigliere, se la strada necessitava di due milioni, la cifra avrebbe dovuto essere prevista fin dall’inizio, senza modifiche successive. “La politica può programmare in questo modo?”, ha domandato, criticando un metodo che a suo dire rischia di trasformarsi in un “contentino per qualcuno”, anziché garantire pari attenzione a tutte le esigenze del territorio.

L’intervento sulla Sp115 rientra infatti nell’intesa politica che ha consentito di superare lo stallo istituzionale a Palazzo Dogana, come riconosciuto dallo stesso presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, che non ha nascosto la natura concordata della decisione.

Ciruolo, esponente del movimento Con, aveva inoltre presentato un emendamento per ridurre l’aliquota della Tefa, il tributo provinciale collegato alla Tari, utilizzando una parte dell’avanzo presunto di amministrazione, lo stesso fondo da cui attingono le misure previste dall’accordo politico siglato dal Partito Democratico e dagli altri gruppi di maggioranza. L’emendamento è stato però bocciato dopo il parere negativo del dirigente finanziario e dei revisori dei conti.

Il consigliere ha ribadito che non esistono vincoli che impediscano di destinare una quota dell’avanzo alla copertura di spesa corrente per l’anno in corso, sostenendo la necessità di dare un segnale concreto ai cittadini attraverso la riduzione di una tassa.

Dal canto suo, il presidente Nobiletti ha lasciato aperta la possibilità di una futura valutazione politica sulla Tefa, pur ricordando le ristrettezze economiche dell’ente. Nel bilancio provinciale, infatti, solo quattro milioni di euro risultano destinati alla viabilità, rendendo necessario il continuo ricorso a economie di gestione o all’applicazione dell’avanzo per garantire interventi sulle strade.

A chiusura dei lavori, su proposta del capogruppo del Partito Democratico Leonardo Cavalieri, il presidente ha accolto l’idea di aprire ai consiglieri provinciali la prossima Assemblea dei sindaci, così da raccogliere direttamente le istanze delle comunità del territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.

LASCIA UN COMMENTO