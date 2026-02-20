Referendum del 22 e 23 marzo, Auditorium gremito ai Celestini. Gatta: “Una riforma per rafforzare lo Stato di diritto”

Bagno di folla per l’incontro pubblico con gli avvocati Rinaldi, Di Sabato, Arena e Pece. Testimonial d’eccezione Beppe Signori. L’intervento dell’on. Giandiego Gatta: “Una riforma per rafforzare lo Stato di diritto”

Grande partecipazione ieri all’Auditorium di Palazzo dei Celestini, dove si è svolto l’incontro informativo sul referendum del 22 e 23 marzo. Sala gremita e pubblico attento per un appuntamento che ha visto protagonisti gli avvocati Pasquale Rinaldi, Gianfranco Di Sabato, Michele Arena e Vincenzo Pece, impegnati a illustrare i contenuti della riforma oggetto del voto.

Testimonial dell’evento Beppe Signori, vicecampione del mondo nel 1994 e decimo marcatore di sempre nella storia della Serie A, che ha portato la sua testimonianza personale. L’ex attaccante ha ripercorso il lungo calvario giudiziario durato dieci anni, conclusosi con l’assoluzione e un risarcimento simbolico, “inferiore ai mille euro”, come ricordato nel corso della serata. Un racconto intenso che ha suscitato partecipazione ed emozione tra i presenti.

L’incontro, moderato con toni sobri ma determinati, è stato arricchito anche da una parentesi più leggera grazie alla performance dell’imitatore Stefano Bucci, che ha ironicamente “prestato la voce” a Zeman per presentare lo stesso Signori.

Al centro del dibattito i quesiti referendari, in particolare quello relativo alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. “Il punto è semplice – è stato ribadito dal palco –: si vuole garantire un giudice terzo e imparziale, separato da chi sostiene l’accusa. È una questione di equilibrio e di garanzia per tutti i cittadini”.

Nel suo intervento, l’onorevole Giandiego Gatta ha sottolineato la portata della consultazione: “Questo referendum rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare lo Stato di diritto. Separare le carriere significa rendere ancora più chiara la distinzione tra chi accusa e chi giudica, nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura”.

Gatta ha inoltre respinto le critiche sollevate dal fronte del “No”: “Parlare di una presunta sottomissione della magistratura al governo è una ricostruzione che non trova riscontro nel testo della riforma. L’obiettivo è rendere il sistema più trasparente e più credibile agli occhi dei cittadini”.

Altro tema affrontato riguarda il peso delle correnti nelle carriere dei magistrati. “Si tratta – è stato evidenziato – di restituire centralità al merito, riducendo dinamiche interne che negli anni hanno sollevato interrogativi e perplessità”.

L’appello conclusivo è stato chiaro: una scelta netta tra “Sì” e “No” su quesiti che toccano direttamente l’assetto della giustizia italiana. Un confronto acceso ma improntato, come ribadito dagli organizzatori, al rispetto di tutte le sensibilità e alla volontà di offrire ai cittadini strumenti utili per un voto consapevole.