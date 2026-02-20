Edizione n° 5983

Home // Manfredonia // Referendum sulla giustizia, avvocato Gianfranco Di Sabato: “Il giudice deve essere terzo rispetto alle parti” (VIDEO)

Referendum sulla giustizia, avvocato Gianfranco Di Sabato: "Il giudice deve essere terzo rispetto alle parti" (VIDEO)

Tra i punti salienti del referendum, Di Sabato indica innanzitutto l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e la separazione delle carriere attraverso la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura

Referendum sulla giustizia, avvocato Gianfranco Di Sabato: “Il giudice deve essere terzo rispetto alle parti” (VIDEO)

Referendum sulla giustizia, avvocato Gianfranco Di Sabato: “Il giudice deve essere terzo rispetto alle parti” (VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Intervista e testo di Daniele Catalano

FOGGIA – “Ovviamente sono a favore del sì”. È netta la posizione dell’avvocato Gianfranco Di Sabato, membro della Camera Penale di Foggia, in merito al referendum sulla giustizia. Una riforma che, secondo il penalista, rappresenta la naturale evoluzione di un percorso avviato ormai da decenni nell’ordinamento italiano.

«Si tratta – spiega Di Sabato – di dare logica conseguenza a una riforma che ha avuto i suoi primi spunti già nel 1988, con il passaggio dal processo inquisitorio a quello accusatorio, e che ha visto un ulteriore intervento con la riforma del giusto processo, sancita dall’articolo 111 della Costituzione».

Al centro della riflessione, il principio della terzietà del giudice. «Il giudice deve essere terzo rispetto alle altre parti processuali», sottolinea l’avvocato, evidenziando come la distinzione dei ruoli rappresenti un punto cardine dell’impianto riformatore.

Tra i punti salienti del referendum, Di Sabato indica innanzitutto l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e la separazione delle carriere attraverso la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura: uno per la magistratura requirente, cioè i pubblici ministeri, e uno per la magistratura giudicante.

«In buona sostanza – chiarisce – si cerca di operare una distinzione netta tra la posizione del magistrato chiamato a giudicare un imputato e quella del suo accusatore, che è il pubblico ministero. È un passaggio coerente con il modello accusatorio che il nostro ordinamento ha scelto ormai da tempo».

Non solo separazione delle carriere, ma anche riforma del sistema disciplinare. «Si punta inoltre a ottenere una logica conseguenza anche sotto il profilo disciplinare – aggiunge – prevedendo che la gestione dei procedimenti non sia più demandata al Consiglio Superiore della Magistratura, ma a un organo specifico, specializzato in questa funzione».


