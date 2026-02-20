Referendum sulla giustizia e “caso Ippocampo”, avvocato Pece: “Ridare fiducia ai cittadini. Sul litorale siamo rimasti gli unici senza frangiflutti”

Intervista e testo di Daniele Catalano

MANFREDONIA – Due temi diversi, stessa sostanza: credibilità. Da una parte la giustizia e la richiesta, sempre più diffusa, di rimettere mano a un sistema percepito come lento e poco efficace. Dall’altra l’emergenza erosione marina a Ippocampo, dove – denuncia l’avvocato Vincenzo Pece del Foro di Foggia – la mancanza di interventi strutturali continua a pesare come un macigno.

Lo si incontra per un punto sul referendum sulla giustizia, ma la conversazione scivola rapidamente su un’altra questione caldissima del territorio. E lui, con una battuta, segna subito il cambio di registro: «Mi piace che passiamo da un argomento serissimo a un altro altrettanto serio, forse ancora di più per me».

“Il malcontento c’è: riformare significa ridare fiducia”

Sul referendum, Pece parte da un concetto semplice, quasi “popolare”, prima ancora che tecnico. «A prescindere dai contenuti – che vanno sviscerati anche dal punto di vista più tecnico – io dico questo: nel momento in cui c’è un malcontento in Italia per le disfunzioni che nella giustizia esistono, il fatto di riformare e ricominciare a dare credibilità e fiducia alla popolazione, già questo dovrebbe portarci tutti a votare sì».

Un ragionamento lineare: se il Paese chiede cambiamento, il voto – nella sua visione – è un’occasione per rimettere al centro la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ippocampo, “qui nessuna polemica: il problema è sotto gli occhi di tutti”

Poi si passa a Ippocampo. Nei giorni scorsi si è parlato di “polemica” con l’assessore Schiavone, ma Pece taglia corto: «Non c’è stata nessuna polemica, il problema è semplice ed è sotto gli occhi di tutti». Il nodo, spiega, è l’assenza di frangiflutti: «Tutti i comuni si sono attivati e sono riusciti ad avere finanziamenti e a realizzare questi frangiflutti a mare. Servono per rompere l’urto delle onde e quindi evitare mareggiate ed erosione marina». E snocciola un elenco che suona come un confronto impietoso: «Da Barletta, Margherita, Zapponeta, Mattinata, Vieste, Termoli: ce li hanno tutti quanti». Tutti tranne – sostiene – Manfredonia.

Secondo Pece il punto critico non sarebbe la mancanza di risorse, ma l’incapacità (o l’assenza di volontà) di attivare l’iter amministrativo. «Chi non riesce a fare un progetto esecutivo da inserire sulla piattaforma Rendis – si chiama tecnicamente – per ottenere l’erogazione dei contributi? Al Ministero ci hanno detto che esistono, e anche la Regione ci ha sottoscritto che li hanno». Insomma: i soldi ci sarebbero, ma manca l’input. «C’è necessità di volontà e di trovare qualche bravo tecnico, da parte dell’amministrazione comunale, da cui deve partire questa situazione».

“È dai tempi di Riccardi che non si programma un intervento strutturale”

L’avvocato allarga poi lo sguardo e fa una ricostruzione lunga anni. «Con questa amministrazione, con la precedente e con la precedente ancora, noi non riusciamo. È dai tempi di Angelo Riccardi che non si è programmato più un intervento strutturale che era già in programma allora, tra l’altro proprio a Ippocampo». E qui arriva il passaggio più netto: «Ippocampo è su quel tratto di Riviera che è fortemente un’emergenza nazionale. Va trovata una soluzione lì».

“Siamo nelle mani del Comune. Il resto è fuffa”

Non la chiama polemica, ma la conclusione è un atto d’accusa amministrativo senza troppi giri di parole: «Siamo nelle mani del Comune di Manfredonia. Non faccio polemica, però è sotto gli occhi di tutti che la situazione è questa. Tutto il resto è fuffa».

E sintetizza il finale amaro: «Restiamo solo noi a Manfredonia senza il finanziamento per i frangiflutti».

L’intervista si chiude con un saluto rapido, ma i due temi restano lì, intrecciati: la fiducia da recuperare nella giustizia e la fiducia da ricostruire nel governo del territorio. Perché, alla fine, la domanda è la stessa: chi decide davvero di “fare” le cose?