Referendum sulla Giustizia: perché i giovani avvocati foggiani sostengono il Sì

L’Aiga Foggia e il Comitato Giovani Avvocati hanno lanciato una campagna informativa per illustrare alla cittadinanza le ragioni del Sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 21 e 22 marzo.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa da Aiga Nazionale e dal Comitato Giovani Avvocati, con l’obiettivo di offrire ai cittadini occasioni di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma. La proposta mira a distinguere le carriere dei magistrati giudicanti da quelle requirenti, rafforzando i principi del giusto processo, la parità tra le parti e l’imparzialità del giudice, in linea con l’articolo 111 della Costituzione.

Il punto di vista dell’avv. Mario Aiezza

Secondo l’avv. Mario Aiezza, referente Aiga Foggia del Comitato Giovani Avvocati per il Sì, la riforma rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il contraddittorio effettivo tra le parti, aumentare la credibilità della giurisdizione e rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia. L’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare e la revisione dei Consigli Superiori della Magistratura contribuiscono, secondo Aiezza, a promuovere autonomia e indipendenza dei magistrati, liberandoli dal correntismo interno.

L’intervento dell’avv. Simona Lafaenza

L’avv. Simona Lafaenza, Presidente Aiga Foggia, sottolinea che la separazione delle carriere valorizza il ruolo del giudice come soggetto terzo e imparziale, rafforza il diritto di difesa e garantisce maggiore equità del processo. I banchetti informativi rappresentano spazi aperti ai cittadini per approfondire le ragioni del Sì e confrontarsi direttamente con i giovani avvocati.

Incontri con i cittadini

I rappresentanti dell’associazione saranno presenti con materiali informativi e momenti di confronto:

Foggia : sabato 21 e domenica 22 febbraio, ore 10.30-13.00

: sabato 21 e domenica 22 febbraio, ore 10.30-13.00 Cerignola : domenica 22 febbraio e domenica 8 marzo

: domenica 22 febbraio e domenica 8 marzo San Severo: domenica 1° marzo

Questi incontri mirano a favorire la partecipazione consapevole dei cittadini e a spiegare nel dettaglio l’importanza della riforma per il sistema giudiziario italiano.

