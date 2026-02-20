SAN GIOVANNI ROTONDO – Si è aperta una frattura profonda tra la direzione della Residenza per Anziani “Padre Pio” e le organizzazioni sindacali. Al centro dello scontro, la decisione dell’azienda di introdurre unilateralmente una nuova organizzazione del lavoro, comprendente l’orario multiperiodale, l’istituzione della banca ore e l’estensione del turno notturno a 12 ore consecutive.

Secondo FP CGIL, FP CISL e UILTuCS-UIL, tali modifiche sarebbero state adottate senza il necessario accordo sindacale previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le sigle denunciano un “atteggiamento irresponsabile e autoritario” da parte della direzione, che avrebbe proceduto senza un confronto preventivo e nonostante la proclamazione formale dello stato di agitazione.

Le organizzazioni sindacali riferiscono inoltre che, nel corso di un’assemblea del personale, la quasi totalità delle lavoratrici e dei lavoratori avrebbe espresso contrarietà alle nuove modalità di turnazione. Nonostante ciò, l’azienda avrebbe deciso di andare avanti senza modificare le proprie posizioni.

Particolarmente contestata l’introduzione del turno notturno di 12 ore consecutive. Secondo i rappresentanti sindacali, si tratta di una scelta organizzativa che inciderebbe pesantemente sulle condizioni di lavoro, aumentando il rischio di affaticamento psicofisico, stress lavoro-correlato e possibili infortuni. In un contesto delicato come quello dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, sottolineano, turni prolungati potrebbero avere ripercussioni anche sulla qualità del servizio erogato agli ospiti della struttura.

“È inaccettabile che un’azienda che gestisce servizi alla persona si comporti in modo così poco responsabile nei confronti delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori”, dichiarano unitariamente FP CGIL, FP CISL e UILTuCS-UIL. “Ignorare la volontà espressa dalla maggioranza del personale e imporre turni massacranti non rappresenta solo un atto di forza contrario alle corrette relazioni sindacali, ma configura un rischio concreto anche per la sicurezza e il benessere degli ospiti”.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono che la tutela della salute del personale, il rispetto della dignità professionale e la qualità dell’assistenza devono restare priorità assolute. In assenza di un ripensamento immediato da parte della direzione, annunciano che saranno valutate e attivate tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori e del servizio.